AVISO Online-Pressekonferenz: Studie zur tierschutzkonformen Putenhaltung – Tierschutzminister fordert EU-Mindeststandards!

Wien (OTS) - Im Regierungsübereinkommen wurde der Einsatz für auf Wissenschaft basierende Tierschutz-Mindeststandards für die Putenmast auf EU-Ebene festgehalten. Tierschutzminister Rudi Anschober hat mit der Beauftragung der Studie „Anforderungen an eine zeitgemäße tierschutzkonforme Haltung von Mastputen“ die Grundlage hierfür geschaffen. Während die Europäische Union klare Regelungen etwa für die Haltung von Legehennen, Masthühnern oder Schweinen vorschreibt, gibt es bisher auf EU-Ebene nicht einmal Mindeststandards für die Haltung von Puten. Österreich geht hier einen anderen Weg und setzt in diesem Bereich höchste Standards. Wie eine zeitgemäße, tierschutzkonforme Haltung von Mastputen aussieht, wird in der oben genannten Studie von vetmeduni vienna und Universität Leipzig beschrieben.

Bei der Pressekonferenz werden Tierschutzminister Rudi Anschober und die Abgeordnete zum Europaparlament Sarah Wiener erläutern, welcher konkrete Handlungsbedarf sich daraus auf EU-Ebene ergibt, Prof. Dr. Maria-Elisabeth Krautwald-Junghanns stellt die Ergebnisse ihrer Studie vor und Patrick Krautgartner, Inhaber des Biohof Krautgartner, berichtet aus der Praxis, wie Puten in Österreich gehalten werden und inwiefern die österreichischen Standards die Messlatte für die EU sein können.

Datum: Dienstag, 23. Februar 2021

Tierschutzminister Rudi Anschober

Abgeordnete zum Europaparlament Sarah Wiener (online zugeschaltet)

Prof. Dr. Maria-Elisabeth Krautwald-Junghanns, Universität Leipzig (online zugeschaltet)

Die Pressekonferenz wird als online-Videokonferenz abgehalten. Fragen können via Zoom gestellt werden. Der Teilnahme-Link wird per E-Mail nach Anmeldung zugeschickt. Die Pressekonferenz wird auch als Livestream unter https://www.facebook.com/sozialministerium übertragen.

Bitte melden Sie sich unter pressekonferenz@sozialministerium.at für die Teilnahme an der Online-Pressekonferenz via Zoom an.

