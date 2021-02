AK Präsident Zangerl: „Land muss Wirrwarr bei Corona-Zahlen beenden!“

Wie viele aktiv positive Corona-Fälle mit der Südafrika-Mutante gibt es wirklich in Tirol? Tirols AK Präsident Erwin Zangerl fordert Land zu klarer Kommunikation auf!

Innsbruck (OTS) - Die Rede ist von bestätigten und teils unbestätigten Fällen, von Voll- und Teilsequenzierungen und von Verdachtsfällen, die sich bestätigen oder auch nicht – die vollkommen unübersichtliche Handhabung der Corona-Zahlen in Tirol verunsichert die Bevölkerung. Zudem schadet sie Tirol, da die Zahlen in der medialen Darstellung oft verzerrt werden. „Das Land muss hier endlich zu einer klaren Linie kommen und das Zahlenwirrwarr beenden. Niemand hat einen Nutzen von „wahrscheinlichen“, „sehr wahrscheinlichen“ oder „teils unbestätigten“ (Verdachts-)Fällen. Wir brauchen Zahlen mit Aussagekraft“, kritisiert AK Präsident Erwin Zangerl.



Zwei Kategorien sind entscheidend, wenn es um die Kommunikation aktueller Zahlen zur südafrikanischen Mutante in Tirol geht: Wie viele aktive Fälle gibt es und wie viele Verdachtsfälle. „Wenn es um das Corona-Virus geht, kann man die Bevölkerung nicht mit einem Zahlenwirrwarr eindecken, man muss klar und deutlich sagen, was Sache ist. Alles andere verwirrt und schadet nur“, so Zangerl, der das Land auffordert, Zahlen so zu kommunizieren, dass sie nicht missinterpretiert werden können. „Wir müssen wissen, wie viele aktive Fälle und wie viele Verdachtsfälle es bei der Südafrika-Mutante gibt. Das Land soll sagen, wie viele der Corona-Fälle – derzeit 949 – jeweils der Südafrika-Mutante zuzuordnen sind, dann herrscht endlich Klarheit“, so Zangerls Forderung.



Alles andere sei verwirrend und mit ein Grund, warum Tirol weltweit als Hotspot mit außer Kontrolle geratener Südafrika-Mutante dargestellt wird. „Das ist aber nicht der Fall. Hier haben wir von Seiten des Landes offensichtlich ein Kommunikationsproblem“, sagt Zangerl.





Rückfragen & Kontakt:

AK Tirol

Öffentlichkeitsarbeit

Armin Muigg

0800/22 55 22 - 1280