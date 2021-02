„Klartext“ am 24.2. live in Ö1 und im RadioKulturhaus-Videostream: „Alles was Recht ist“

Wien (OTS) - „Alles was Recht ist“ lautet der Titel von „Klartext“ am Mittwoch, den 24. Februar. Bei Klaus Webhofer diskutieren Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer, Georg Krakow, Ex-Oberstaatsanwalt und im Vorstand von Transparency International Österreich, und der ehemalige Leiter der Int. Anti-Korruptions-Akademie Martin Kreutner. „Klartext“ wird ab 18.30 Uhr live in Ö1 übertragen und ist via Live-Videostream auf radiokulturhaus.ORF.at zu sehen.

Verfehlungen und Schlampereien wirft die ÖVP der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vor. Ungewöhnlich und heftig waren die Angriffe der Kanzlerpartei in jüngster Zeit, was die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer zur Feststellung verleitete, dass die ÖVP ein „gestörtes Verhältnis zur unabhängigen Justiz“ habe. Auch in Juristenkreisen ist die Empörung über die ÖVP groß. Eine Folge des Ganzen: Es wird über Reformen wie die Schaffung eines weisungsfreien Bundesstaatsanwalts nachgedacht. Eine zweite (mögliche) Folge: Es öffnet sich gerade ein günstiges Zeitfenster für eine Transparenzoffensive, mit der das angekratzte Image der Politik wiederhergestellt werden könnte - durch ein Informationsfreiheitsgesetz, schärfere Korruptions-, Lobbying- und Spendenregeln. Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer, Georg Krakow, Ex-Oberstaatsanwalt und im Vorstand von Transparency International Österreich, und der ehemalige Leiter der Int. Anti-Korruptions-Akademie Martin Kreutner – in „Klartext“ am Mittwoch, den 24. Februar ab 18.30 Uhr, live in Ö1 und im ORF-RadioKulturhaus-Videostream.

