Karriereschritte bei TPA Steuerberatung: Peter Hofmann wird Partner

Peter Hofmann ist seit 2019 bei TPA und hat sich in dieser kurzen Zeit zu einem unverzichtbaren Teil des Unternehmens entwickelt. Mit seinem profunden Wissen hat er einen wertvollen Beitrag zur Erweiterung der Kompetenzen bei TPA geleistet. Darum freuen wir uns besonders, ihn als Partner bei uns willkommen zu heißen. Leopold Brunner, TPA Partner

Wien/St. Pölten (OTS) -

TPA Steuerberatung hat dieses Jahr Verstärkung auf Partnerebene bekommen. Der gebürtige Niederösterreicher und am Standort in St. Pölten tätige Peter Hofmann (40) ist per 1. Jänner zum Partner avanciert.

Neben der laufenden Beratung hat sich der erfahrene Steuer-Allrounder auf die Fachgebiete Rechtsformgestaltung, Umgründungen, Unternehmensnachfolge sowie Gründungs- und Umsatzsteuerberatung spezialisiert. Leopold Brunner, Managing Partner bei TPA, zur jüngsten Ernennung: „ Peter Hofmann ist seit 2019 bei TPA und hat sich in dieser kurzen Zeit zu einem unverzichtbaren Teil des Unternehmens entwickelt. Mit seinem profunden Wissen hat er einen wertvollen Beitrag zur Erweiterung der Kompetenzen bei TPA geleistet. Darum freuen wir uns besonders, ihn als Partner bei uns willkommen zu heißen. “

Peter Hofmann hat sich nach seinen Studien der Betriebswirtschaftslehre sowie Wirtschaft und Recht an der WU Wien rasch auf Steuerrecht spezialisiert. Er war vor seinem Eintritt bei TPA bei international tätigen Kanzleien tätig. Der Steuerberater ist Fachautor, Vortragender und Lektor an der FH Wien der WKW.

Insgesamt zählt das Beratungsunternehmen TPA mit 14 Standorten und rund 700 Mitarbeitern in ganz Österreich nun 38 Partnerinnen und Partner.



Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

