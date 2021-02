Apleona Invest verkauft Büroimmobilie in Mödling – OTTO Immobilien als Vermittler

Christoph Lukaschek sieht starke Nachfrage nach Mid Caps bis € 15 Mio.

Wien (OTS) - Die Hamburger APLEONA Invest hat im Januar 2021 eine Büroimmobilie mit ca. 4.750 m² Mietfläche im Zentrum von Mödling bei Wien für eine deutsche Immobilieninvestmentgesellschaft erfolgreich veräußert. Käufer der Immobilie ist ein in Wien ansässiger europaweit tätiger Asset- und Investment Manager. OTTO Immobilien hat die Transaktion für den Verkäufer durchgeführt, die juristische und steuerliche Beratung erfolgte durch PKHV Rechtsanwälte bzw. KPMG Österreich.

Bei der Immobilie handelt es sich um ein etabliertes Büroobjekt in zentraler Mödlinger Lage, das vollständig an Unternehmen aus dem Finanz- und Dienstleistungssektor vermietet ist. „Wir freuen uns, insbesondere in dem herausfordernden Umfeld des letzten Jahres, einen zielgerichteten Verkaufsprozess für den Eigentümer durchgeführt und den passenden Investor für das Objekt gefunden zu haben,“ betont Christoph Lukaschek, MRICS, Leiter Investment bei OTTO Immobilien. Das Unternehmen betreut die Apleona bereits mehrere Jahre in den Bereichen Vermietung und Verkauf und konnte in dieser Zeit bereits mehrere erfolgreiche Transaktionen gewerblicher Fondsimmobilien verbuchen.

Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsen sowie der in den letzten Jahren stark gestiegenen Preise für Wohnimmobilien sieht Christoph Lukaschek eine vermehrte Nachfrage nach gewerblichen Immobilien mittleren Volumens, den sogenannten „Mid Caps“. „Mit einem Volumen von bis zu ca. EUR 15 Mio. liegen diese Objekte zumeist unterhalb des Ankaufsprofils internationaler Fonds, sie stellen für spezialisierte Investment Manager, nationale Institutionen oder Family Offices und Stiftungen aber eine attraktive Investmentalternative dar. Bei den Objekten handelt es sich zumeist um kleinere Büroobjekte, Industrie- oder Logistikliegenschaften in guten Lagen, Fachmärkte oder gewerbliche Anteile gemischtgenutzter Immobilien.

Apleona Invest managt als Fondspartner bereits seit 1974 zahlreiche Immobilienportfolien im In- und Ausland. Die Auftraggeber reichen von inländischen Fondsgesellschaften, über angelsächsische Investoren bis hin zu deutschen institutionellen Investoren.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Scheidl-Aziz

Presse und Kommunikation

Otto Immobilien GmbH

Riemergasse 8, 1010 Wien

T +43 1 512 77 77-336

M +43 650 350 90 36

k.scheidl @ otto.at

www.otto.at