Gesundheitsministerium: 94% der Corona-Schutzimpfungen bereits im e-Impfpass eingetragen

Eintragungen in den E-Impfpass bereits flächendeckend möglich – komplette Ausrollung in Arbeit Eintragungen in den E-Impfpass bereits flächendeckend möglich – komplette Ausrollung in Arbeit

Wien (OTS) - Zur heutigen Kritik des Public-Health Experten Dr. Sprenger am fehlenden Impfregister kann festgestellt werden, dass diese weitgehend falsch ist und offensichtlich auf fehlenden Informationen beruht:

Bereits 94% der ausgelieferten Corona-Schutzimpfdosen sind im e-Impfpass eingetragen und werden in anonymisierter Form den ImpfkoordinatorInnen zur zielgerichteten Planung zur Verfügung gestellt. Der E-Impfpass erweist sich damit als ein hervorragendes Werkzeug im Kampf gegen die Pandemie. Das nationale Impfregister ist bereits seit Beginn der Impfkampagne aktiv. Für die Eintragung stehen mittlerweile über 2000 Impf-Tablets in ganz Österreich zur Verfügung.

Die Eintragung ist in den strukturieren Impfsettings wie Impfstraßen und in den Alten- und Pflegeheimen bereits Standard. In Fällen, in denen noch nicht die Möglichkeit besteht direkt die Eintragung in den E-Impfpass vorzunehmen, kann eine Nacherfassung über Listen durchgeführt werden.

So wird zum Beispiel die Ordinationssoftware bei den niedergelassenen ÄrztInnen derzeit von den Technologiedienstleistern ausgerollt, um die flächendeckende Aufzeichnung von Impfungen im e-Impfpass auszuweiten. Seit 12.01. ist es bereits möglich bei niedergelassenen Ärzten via Weboberfläche die Eintragungen vorzunehmen.

Bereits morgen soll im Nationalrat die Verpflichtung beschlossen werden, die eine verpflichtende Eintragung der anonymisierten Impfdaten im E-Impfpass vorsieht.

