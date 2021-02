Familienservice 2020: Mehr als 7.000 Anfragen verzeichnet

LR Teschl-Hofmeister: Erste Anlaufstelle für Fragen rund um die Familien in Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Mehr als 7.000 Anfragen zu familienrelevanten Themen hat es im Jahr 2020 beim NÖ Familienservice der NÖ Familienland GmbH gegeben. Im Jahr 2020 fusionierte die kostenlose Beratungsstelle der NÖ Familienland GmbH, das Familienservice, mit der NÖ Familienpass-Hotline. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zieht Bilanz: „Das Familienservice der NÖ Familienland GmbH ist eine wichtige Informations- und Serviceeinrichtung im Familienland Niederösterreich und ist erste Anlaufstelle für familienrelevante Anliegen. Ich freue mich, dass dieses Angebot im Jahr 2020 großen Anklang gefunden hat. Seit der Zusammenführung mit der NÖ Familienpass-Hotline im vergangenen Sommer gab es 50 Prozent mehr Anfragen als im Jahr davor.“ Die Anfragen reichen dabei von Fragen zur Kinderbetreuung im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung und Ferienbetreuung, über Förderungen des Landes Niederösterreich, die Vorteile des NÖ Familienpasses bis hin zu ganz persönlichen Anliegen der niederösterreichischen Familien.

Das Familienservice-Team ist für Familienmitglieder aller Generationen ein kompetenter Ansprechpartner. Es hilft schnell und unbürokratisch mit wesentlichen Informationen, aber auch mit konkreten Angeboten und weiterführenden Kontakten. „Vor allem Detailfragen zur Kinderbetreuung und zu den vielen Vorteilen des NÖ Familienpasses sind zentrale Anliegen. Mit dem Familienservice können sich die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bestens beraten und informiert wissen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NÖ Familienland GmbH nehmen sich Zeit und versuchen, in direkten Gesprächen einfühlsam bestmöglich zu helfen oder an entsprechende Beratungsstellen zu verweisen“, betont die Landesrätin.

Das Team des Familienservice ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 02742/9005-19001 oder per E-Mail unter noe-familienland @ noel.gv.at erreichbar.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at, NÖ Familienland GmbH, Karin Feldhofer, Telefon 02742/9005-13484, E-Mail karin.feldhofer @ noel.gv.at, www.noe-familienland.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse