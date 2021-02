48er-Tandler spendet Wärmendes an die Wiener Gruft

Wien (OTS) - Die Kolleginnen und Kollegen des 48er-Tandlers sammeln und sortieren das ganze Jahr über brauchbare Wintersachen. Bereits Ende September 2020 wurden 100 Winterjacken und 100 Schlafsäcke in Kartons verpackt und an die Gruft gespendet. Heute konnten weitere 50 Schlafsäcke von Stadtrat Jürgen Czernohorszky an die Leitung der Gruft übergeben werden. „Es ist uns als Stadt sehr wichtig, die von den Wienerinnen und Wienern bereit gestellten Sachen in dieser Form weiter zu geben“, so Czernohorszky.

Jahrelange Spendenkooperation

Die Gruft bietet seit 34 Jahren obdachlosen Menschen einen sicheren Zufluchtsort und vor allem menschliche Wärme - und das 365 Tage im Jahr rund um die Uhr. Die 48er unterstützt diese wichtige Einrichtung der Caritas bereits seit vielen Jahren mit intakten Kleidungsstücken und diversen anderen Utensilien, die von der Wiener Bevölkerung bei den Mistplätzen abgegeben wurden. Zudem stellt die 48er auch Dinge bereit, die vom Zentralen Fundservice nicht abgeholt werden. Im Jahr 2019 wurden 150 Paar Schuhe, 400 Jacken, 100 Schlafsäcke, 100 Decken/Isomatten, 100 Handschuhe sowie 100 Hauben gespendet. Auch in den Vorjahren 2018 und 2017 konnten in etwa die gleichen Mengen übergeben werden.

So funktioniert der 48er-Tandler

Das Sortiment des 48er Tandlers stammt aus Abgaben der Wienerinnen und Wiener auf den Mistplätzen, wo intakte Gegenstände in der 48er-Tandler-Box gesondert gesammelt werden. Dazu kommen nicht abgeholte Stücke aus dem Zentralen Fundservice und nicht mehr benötigte Gegenstände von anderen Quellen innerhalb der Stadt Wien. Der 48er-Tandler ist durch die Weiterverwendung von schönen, gebrauchten Sachen gut für die Umwelt und natürlich auch gut fürs Geldbörserl. Mit der Abgabe von gut erhaltenen Altwaren auf den Mistplätzen können viele soziale Einrichtungen unterstützt werden.

Erreichbarkeit:

48er-Tandler, 5., Siebenbrunnenfeldgasse 3

Öffnungszeiten: Mittwoch – Samstag (ausgenommen Feiertage), 10 – 18 Uhr

Fahrplanauskunft

www.48ertandler.at

