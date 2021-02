Russische Eisenbahnen verdienen 484 Mrd. Rubel durch Auslandsaktivitäten im Jahr 2020

Moskau (ots/PRNewswire) - Die Einnahmen der Russischen Eisenbahnen aus Auslandsaktivitäten beliefen sich im Jahr 2020 auf 484 Milliarden Rubel, wie der Erste Stellvertretende Generaldirektor der Russischen Eisenbahnen Sergey Pavlov auf der jährlichen Vorstandssitzung des Unternehmens bekannt gab. Er stimmte zu, dass ein solches Ergebnis durch die erfolgreiche Arbeit in allen drei Bereichen des Auslandsgeschäfts sichergestellt wurde: Transit, internationale Logistik und Auslandsprojekte.

Pavlov erinnerte auch daran, dass das Unternehmen am Projekt "Internationale Zusammenarbeit und Export" teilnimmt und alle seine Verpflichtungen erfüllt.

"Das Volumen der allgemeinen Exportleistungen für den Bahntransport im Jahr 2020 wird auf 1,3 Milliarden Dollar geschätzt. Wir prognostizieren, dass sie in den nächsten vier Jahren eineinhalb Milliarden US-Dollar erreichen wird, was der angestrebten jährlichen Wachstumsrate in der Strategie des Exports von Dienstleistungen entspricht", bemerkte er.

Am Ende des letzten Jahres wurden über 800.000 TEU im Transit durch das Netzwerk der Russischen Eisenbahnen verschifft, was 10 % mehr ist als der geplante Indikator des langfristigen Entwicklungsprogramms des Unternehmens. Auf der beliebtesten Route, von China nach Europa, wurden insgesamt 561.000 TEU transportiert (+62 % gegenüber 2019). Dieses Ergebnis trug unter anderem dazu bei, dass neue Frachtströme angezogen werden konnten.

"In Übereinstimmung mit dem Beschluss der Regierung der Russischen Föderation über die Subventionierung des Transitverkehrs wurde eine systematische Arbeit mit ausländischen Kunden organisiert, um neue Frachtströme für die Transsibirische zu gewinnen. Der Schwerpunkt lag auf der Erschließung neuer Märkte, einschließlich der Länder des asiatisch-pazifischen Raums, einschließlich Zentral- und Südasien", sagte er

Insbesondere konzentrierte er sich auf die laufenden Arbeiten zur weiteren Replikation der INTERTRAN-Informationstechnologien an allen Bahnhöfen der Russischen Eisenbahn, die Container empfangen. Einer der Haupteffekte des Projekts war seiner Meinung nach, eine Verkürzung der Frachtabfertigung für intermodale Transporte um vier Tage. Insgesamt wurden für den Transport von 12.800 Großraumcontainern INTERTRAN-Informationstechnologien eingesetzt.

Laut dem Topmanager spielt die Russische Eisenbahn in mehr als zehn spezialisierten internationalen Organisationen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der internationalen Schifffahrt, einschließlich der Transitschifffahrt. Sein Ziel ist es, die rechtliche Regulierung des Transportwesens und die Bildung von strategischen Entwicklungsprioritäten zu verbessern.

Pavlov stellte auch fest, dass das Image der Russischen Eisenbahnen als grünes Unternehmen international an Stärke gewinnt: Russische Eisenbahnen haben sich der UIC-Erklärung zur nachhaltigen Mobilität angeschlossen und damit ihre Bereitschaft bekräftigt, einen Beitrag zum Pariser Abkommen zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten.

Im Bereich der Technik, so Herr Pavlov, ist es der Russischen Eisenbahn gelungen, nicht nur das Arbeitstempo bei den laufenden Infrastrukturprojekten im Ausland beizubehalten, sondern auch die Zusammenarbeit mit Ländern in Europa, Afrika, Süd- und Südostasien zu erweitern.

Er sagte auch, dass im Jahr 2020 neue Instrumente für Außenwirtschafts- und Marketingaktivitäten geschaffen wurden. Insbesondere wurde das Exportportfolio der Russischen Eisenbahnen entwickelt und genehmigt, und eine digitale Projektmanagementumgebung und ein interaktives Kommunikationsformat werden aufgebaut.

Darüber hinaus betreibt das Unternehmen weiterhin Eisenbahnen in der Mongolei und Armenien. Ende letzten Jahres wurden in der Mongolei Rekordzahlen im Güterverkehr erreicht, einschließlich des Transits von China nach Europa durch die Russische Föderation.

Zu den internationalen Zielen für das laufende Jahr gehören laut Herrn Pawlow die Entwicklung des Transitverkehrs und der Logistikaktivitäten, die Stärkung der Position der Russischen Eisenbahn in internationalen Organisationen und die Verbesserung der rechtlichen Bedingungen für den Transport sowie die Fortsetzung ihrer Projekte im Ausland.

Er sagte, dass die Einnahmen aus den Auslandsaktivitäten des Unternehmens im Jahr 2021 voraussichtlich 500 Milliarden Rubel betragen werden.

