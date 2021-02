FPÖ – Hafenecker: Zensur der Aufdecker-Seite tuesfuermich.at auf Facebook ist handfester Skandal

Sperre von Links zu Homepage, auf der am Montag brisante Informationen veröffentlicht werden, stellt weiteren Höhepunkt der Social Media-Meinungsdiktatur dar

Wien (OTS) - „Die Zensur der FPÖ-Aufdecker-Seite tuesfuermich.at, auf welcher am Montag brisante Informationen veröffentlicht werden, durch den Social Media-Monopolisten Facebook ist ein weiterer, skandalöser Höhepunkt des Meinungs- und Gesinnungsdiktats auf sozialen Plattformen“, übt FPÖ-Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA harte Kritik, nachdem Facebook Links zu dieser Seite mit der Begründung, dass diese gegen „die Gemeinschaftsstandards zu Spam“ verstoßen würden, gesperrt hat.

„Nach Plenarreden von gewählten Abgeordneten reichen jetzt offenbar bereits das FPÖ-Logo und ein in allen Medien dieses Landes veröffentlichtes Zitat aus, um den in vorauseilendem Regierungsgehorsam wütenden Facebook-Zensoren zum Opfer zu fallen. Das ist das Ergebnis der totalitären Medienpolitik von ÖVP & Grünen, die unter dem Deckmantel von „Hass im Netz“ die Social Media-Konzerne in ihrer Zensurwut auch noch anheizen anstatt mittels gesetzlicher Regelungen sicherzustellen, dass diese ihre willkürlichen Nutzungsbedingungen nicht über die Bundesverfassung stellen können“, so Hafenecker weiter. Als Freiheitliche werde man sich diesem Diktat jedoch sicher nicht unterwerfen, sondern für die Grundrechte auf Meinungs- und Informationsfreiheit streiten.

„Wir werden es niemals akzeptieren, wenn jemand versucht, Wahrheit zu verordnen oder zu bestimmen, welche Meinung erlaubt und welche nicht erlaubt ist. Ganz gleich, ob dies von einer immer autoritärer agierenden Regierung oder Social Media-Monopolisten ausgeht. Die Sperre der Seite tuesfuermich.at ist daher nichts anderes als ein weiterer Versuch, die Regulierungsmacht über politische Debatten an sich zu reißen und, da es sich um einen ausländischen Konzern handelt, auch auf die österreichische Innenpolitik Einfluss zu nehmen. Dies ist zutiefst verabscheuungswürdig“, schließt NAbg. Christian Hafenecker, MA.

