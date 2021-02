SPÖ-Kucher: Ein Jahr Corona – Ein Jahr Regierungschaos

Fehlgeschlagene Regierungspolitik macht uns zu traurigen Spitzenreitern

Wien (OTS/SK) - „Ein Jahr Corona, ein Jahr Chaos und Missmanagement. Ein Jahr Pressekonferenzpolitik, anstatt echter Hilfen. Das ist die Bilanz der Bundesregierung“, kritisiert SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher den heutigen Auftritt des Gesundheitsministers scharf. „Bis heute haben wir mit dem Virus schwer zu kämpfen, bis heute scheitert die Regierung am Krisenmanagement. In diese Situation sind wir überhaupt erst durch die Untätigkeit der Regierung im Sommer und Herbst gelangt. Ohne Plan und Ziel kommt es dadurch zum ständigen Auf-und-Zu, das dem Land am meisten schadet“, führt er weiter aus.****

„Nachdem Anschober und Kurz sich im Sommer zurückgelehnt und vom Licht am Ende des Tunnels schwadroniert haben, präsentiert sich uns die harte Rechnung dieses Chaosmanagements nach einem Jahr Corona ganz klar. Wir sind leider immer wieder traurige Spitzenreiter in den Statistiken, von der höchsten Neuinfektions- und Sterberate weltweit im Herbst, zu einem der härtesten Wirtschaftseinbrüche in der EU zeigt sich die Unfähigkeit dieser Bundesregierung, dem Virus und seinen Folgeproblemen etwas entgegenzusetzen“, blickt Kucher auf das vergangene Jahr zurück.

„Weiterhin lassen die Teststrategie und -infrastruktur, sowie der Imfplan viel zu wünschen übrig. Auch das ist eine nahtlose Fortsetzung des Sommers und Herbstes, in denen vom Tourismustestprojekt zu den Massentests nichts funktioniert hat. Stattdessen geht es munter weiter mit der Showpolitik. Anschober versucht dieses ganze Versagen heute schönzureden, das ändert aber nichts an der misslichen Lage in die ÖVP und Grüne Österreich manövriert haben. Es braucht schnelles und entschlossenes Handeln, nicht Zickzackkurs und Beschwichtigung“, schließt Kucher. (Schluss) up/sd

