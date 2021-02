AVISO 22.2.: Mediengespräch Bürgermeister Ludwig und Vizebürgermeister Wiederkehr

Wien (OTS/RK) - Am Montag, dem 22. Februar 2021, findet um 11 Uhr im Festsaal des Wiener Rathauses ein Mediengespräch mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr statt. Thema: "Aktuelles zum Ausbau der Transparenz in der Stadt".



Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist für diesen Medientermin eine Journalistin bzw. ein Journalist pro Medium zugelassen. Der Zutritt ist nur mit Presseausweis möglich. Bereits beim Betreten der öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten des Rathauses gilt FFP2-Maskenpflicht. Beachten Sie nach Möglichkeit auch das Einhalten des Mindestabstands von 2 Metern.



Die Stadt Wien bietet auf www.wien.gv.at einen Live-Stream des Mediengesprächs an.



Für TV- und Radio-Teams stellt der Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien auch Rohmaterial der Pressekonferenz zur Verfügung. Presse-Fotos sind unter www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar. (Schluss) red

