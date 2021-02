ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 8 von 22. Februar 2021 bis 28. Februar 2021)

Montag, 22. Februar 2021

09:00 BM Dr. Susanne Raab und BM Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher nehmen an der „EPSCO-Konferenz“ teil (virtuell)

10:30 Online-Pressegespräch mit BM Dr. Margarete Schramböck zum Thema „Forschungs- und Innovationsstandort Tirol“ u.a. mit Wirtschaftsrätin Tirol Patrizia Zoller-Frischauf, FFG-GF Henrietta Egerth und Alpex-GF Thomas Jäger, Anmeldung erforderlich, online unter: https://events.streaming.at/ffg-20210222

BM Mag. Alexander Schallenberg nimmt am Rat für „Auswärtige Angelegenheiten“ teil (Brüssel)

Dienstag, 23. Februar 2021

Pressekonferenz mit BM Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher zum Thema „Aktuelles zu Standort und Beschäftigung“ (1010 Wien)

BM Mag. Karoline Edtstadler nimmt am Rat für „Allgemeine Angelegenheiten“ teil (virtuell)

Mittwoch, 24. Februar 2021

09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1010 Wien)

11:00 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)

Donnerstag, 25. Februar 2021

09:00 Keynote von MEP Mag. Lukas Mandl im Rahmen der Hanns Seidl Stiftung zur Frage „North Korea after the 8th Party Congress – which role for the EU?“ (virtuell)

BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am „Wettbewerbsrat COMPET“ teil (virtuell)

Freitag, 26. Februar 2021

15:00 MEP Mag. Lukas Mandl spricht bei der Konferenz „Lessons learned from Dismantling the Iron Curtain – How Europe can contribute to Korean Unification“ der Universal Peace Federation Austria (virtuell)

