ORF-„Pressestunde“ mit Ing. Norbert Hofer, Dritter Nationalratspräsident und Bundesparteiobmann FPÖ

Am 21. Februar um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Live-Stream statt Bierzelt. Trotz ungewohntem Setting hat FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer beim traditionellen Politischen Aschermittwoch nicht mit Kritik am Corona-Management der Bundesregierung gespart. Es fehle der Schutz in Alters- und Pflegeheimen, Tests und Masken seien sinnlos, die Regierung am Ende. Im Parlament hat die Oppositionspartei gleich zwei Misstrauensanträge gegen ÖVP-Minister gestellt und ihren Rücktritt gefordert. Welche politischen Konsequenzen erwartet sich der FPÖ-Chef von der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Blümel? Und mit welchen Konzepten will er die Corona-Pandemie bekämpfen? Hält er den Lockdown für gerechtfertigt und wie bewertet er die Verlängerung bis Ostern? Ist die Unterstützung der sogenannten „Anti-Corona“-Demonstrationen das politisch probate Mittel? Und wie sieht es mit den innerparteilichen Machtkämpfen aus? Funktioniert die blaue Doppelspitze mit Klubobmann Herbert Kickl? Und wann ist mit den angekündigten Verhaltensregeln zu rechnen, die sich die Partei nach dem Ibiza-Video und der Spesenaffäre des früheren Parteichefs Heinz-Christian Strache selbst verordnet hat?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 21. Februar 2021, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Doris Vettermann

„Kronen Zeitung“

und

Simone Stribl

ORF

