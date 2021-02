„Sport am Sonntag“ mit erfolgreichen WM-Bilanzen und einem Ausblick auf die nordische Ski-WM

Am 21. Februar um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 21. Februar 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Ski-WM: Goldrausch in Cortina

Kriechmayr, Schwarz, Liensberger und Co: Die rot-weiß-roten WM-Erfolge.

Biathlon-WM: Historische Medaillen für Österreich Medaillensammlerin und Weltcupsiegerin: Lisa Hauser im Gespräch.

WM-Revanche: Der Heim-Weltcup auf der Reiteralm

Das Ski- und Snowboardcross-Spektakel in Österreich. Vize-Weltmeister und Weltcup-Führender Alessandro Hämmerle live zu Gast.

Nordische Ski-WM: Lokalaugenschein in Oberstdorf

Die nächsten zwei Wochen kämpfen die „Nordischen“ um Gold, Silber und Bronze.

Doping: Operation Aderlass

Zwei Jahre nach der Razzia bei der WM in Seefeld: Rückblick und Auswirkung des Dopingskandals.

