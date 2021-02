SPÖ-Termine von 22. Februar bis 28. Februar 2021

Wien (OTS/SK) - MITTWOCH, 24. Februar 2021:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Hofburg, Großer Redoutensaal).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Grenzen“ des Bruno Kreisky Forums, kuratiert von Hanno Loewy (Literatur- und Medienwissenschaftler, Publizist und Direktor des Jüdischen Museums Hohenems), findet ein ZOOM Live Talk/Facebook Live in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Hohenems mit Avraham Burg (israelischer Autor und ehemaliger hochrangiger Politiker) zum Thema „Irgendwo zwischen Europa und Israel“ statt. Nähere Informationen dazu finden Sie unter https://tinyurl.com/27lkwux3.

DONNERSTAG, 25. Februar 2021:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“ des Bruno Kreisky Forums, kuratiert von Robert Misik, findet ein Gespräch von Robert Misik (Autor und Journalist) mit Solmaz Khorsand (Journalistin beim Schweizer Magazin Republik) zum Thema „Pathos“ statt. Nähere Informationen dazu finden Sie unter https://tinyurl.com/27lkwux3.

FREITAG, 26. Februar 2021:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“ des Bruno Kreisky Forums, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet ein ZOOM Livetalk mit Eliot Higgins (Autor, Gründer von Bellingcat und dem Brown Moses Blog) zum Thema „Bellingcat: How to find real facts in a post-truth world“ statt. Nähere Informationen dazu finden Sie unter https://tinyurl.com/27lkwux3.

