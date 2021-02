„Heimat Fremde Heimat“ über Mehrsprachigkeit als Gewinn

Außerdem am 21. Februar um 13.30 Uhr in ORF 2: „Heimat Fremde Heimat“-Beitrag in memoriam Ronald Vaughan

Wien (OTS) - Marin Berlakovich präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 21. Februar 2021, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Sozialarbeit und Muttersprache

Um auf die Bedeutung von mehrsprachiger Erziehung und Ausbildung hinzuweisen, initiierte vor 20 Jahren die UNESCO den Internationalen Tag der Muttersprache. Bei der Volkshilfe Wien sprechen die rund 1.500 Mitarbeiter/innen rund 60 verschiedene Muttersprachen. Das gemeinsame Ziel der Obdachloseneinrichtung Notquartier-Nord und des Projekts „Public-Info-Points – mehrsprachig“ ist es, Berührungsängste und Barrieren durch das muttersprachliche Betreuungsangebot zu minimieren. Um den hohen Bedarf und die Wichtigkeit der Sprachenvielfalt in Pflege- und Betreuungsberufen aufzuzeigen, hat sich Adriana Jurić diese zwei aktuellen Projekte in Wien näher angesehen.

Mehrsprachigkeit als Gewinn

Weltweit werden rund 7.000 Sprachen gesprochen. Rund die Hälfte davon ist laut UNESCO vom Aussterben bedroht. In Österreich ist Mehrsprachigkeit omnipräsent. Doch das Bildungssystem kommt den Anforderungen dieser Diversität kaum nach. So wurden in den vergangenen Jahrzenten viele private Initiativen gegründet, damit Kinder ihre Erstsprachen nicht verlernen. Ajda Sticker besuchte die kroatische Kindergruppe „Viverica“ sowie die finnische Schule in Wien und holte sich unter anderem Tipps von der Sprachwissenschafterin Zwetelina Ortega.

In memoriam Ronald Vaughan

Vergangenen Freitag verstarb der TV-Produzent, Regisseur und Redakteur Ronald P. Vaughan im 72. Lebensjahr. Der gebürtige Ire arbeitete jahrelang als Regisseur und Redakteur für das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“, das in memoriam Ronald Vaughan am Sonntag einen seiner Beträge über die irische Community in Österreich, deren Geschichte bis ins achte Jahrhundert zurückreicht, zeigt.

