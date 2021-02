FPÖ – Hofer zu ein Jahr Corona-Pandemie: Regierung hat Österreich gegen den Eisberg gesteuert

Wien (OTS) - Seit einem Jahr sieht sich Österreich nun mittlerweile mit dem Coronavirus konfrontiert. Während Gesundheitsminister Anschober diesen Jahrestag für eine positive Bilanz nützt und dabei wiederholt meint, es säßen alle in einem Boot, sieht FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer die Lage anders: „Unser Problem ist, dass die Bundesregierung das Boot gekapert habt und es zielsicher in Richtung Eisberg steuert. Die Erzählung, Österreich sei besser durch die Krise gekommen als die meisten anderen Länder, entspricht nicht der Realität. Schlechte Wirtschaftsdaten und Arbeitsmarktzahlen sowie die gesundheitlichen Kollateralschäden durch die künstlich erzeugte Corona-Panik sind Fakten, die man nicht wegdiskutieren kann.“

Als schwersten Fehler im vergangenen Jahr nennt Hofer den misslungenen Schutz der besonders gefährdeten älteren Menschen in Pflege- und Wohnheimen. „Obwohl von Beginn an klar war, dass diese Institutionen besonders geschützt werden müssen, ist nichts geschehen – ganz im Gegenteil. Mit der Zusendung von 10 Millionen großteils mangelhaften FFP2-Schutzmasken im Sommer 2020 wurde die Coronakrise in den Heimen noch verschärft. Die Verantwortung dafür trägt der Gesundheitsminister. Das war der schwerwiegendste Fehler von Minister Anschober. Über 40% aller Corona-Toten waren in Altenwohn- und Pflegeheimen zu beklagen“, bringt es Norbert Hofer auf den Punkt.

Ein Lockdown nach dem anderen sowie die mittlerweile schon drei Monate andauernde Sperre der Gastronomie und Hotellerie hätten die Wirtschaft extrem hart getroffen – ohne dabei gleichzeitig einen sichtbaren Erfolg im Infektionsgeschehen zu erreichen, kritisiert der FPÖ-Bundesparteiobmann. Es müsse endlich die Strategie verändert und ein Weg gefunden werden, mit dem Virus zu leben: „Gastronomie, Hotellerie und den Kulturbereich unter klaren Regeln öffnen – und das sofort. Der Dauer-Lockdown wird unser Land sonst vollständig ruinieren.“

Ein klares Nein kommt von Norbert Hofer auch zur geplanten Maskenpflicht im Freien. Diese sei weder evidenzbasiert, noch logisch – und sie würde wohl dazu führen, dass der Handel gleich wieder zusperren würde, weil die Kunden einfach keine Lust auf Shopping hätten, wenn sie auch außerhalb der Geschäfte eine Maske tragen müssten.

FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer: „Die Bundesregierung hat im letzten Jahr so viele Fehler gemacht, dass man leider sagen muss: Die Regierung hat die Krise durch das Land, nicht das Land durch die Krise geführt. Es muss ein Neustart gelingen, um Wirtschaft, Arbeitsplätze und Gesundheit unter einen Hut zu bringen.“

