NEOS zu Kronenzeitung-Falschmeldung: Behaupteter Betriebsbesuch bei Novomatic hat nie stattgefunden

NEOS kämpfen seit Jahren an vorderster Front für strengere Glückspielgesetze und Parteientransparenz

Wien (OTS) - Bezugnehmend auf einen Bericht der aktuellen Kronenzeitung weisen NEOS die Falschmeldung über einen angeblichen Betriebsbesuch bei der Novomatic entschieden zurück. Der behauptete Besuch hat entgegen der Meldung der Zeitung nie stattgefunden.

Somit ist auch die weitere Berichterstattung – insbesondere der Zusammenhang mit „positiven Gesprächen“ im Zuge des nie stattgefundenen Betriebsbesuchs – objektiv falsch.

Die in dem Artikel erwähnten SMS sind weder brisant, noch neu, und wurden bereits vor Monaten im Untersuchungsausschuss thematisiert. NEOS haben in diesem Zusammenhang gestellte ähnliche Fragen bereits im Frühjahr 2020 medial geklärt, was durch eine Recherche leicht herauszufinden gewesen wäre. Zudem verweist die Oppositionspartei auf ihren jahrlangen Einsatz für strengere Glückspielgesetze und eine größere Parteientransparenz, der durch mehrere Anträge im Nationalrat und einen einzigartigen, laufenden 100% Einblick in die eigenen Spenden und Sponsorings untermauert wird.

