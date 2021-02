EINLADUNG FFG-Online-Pressegespräch: „Forschungs- und Innovationsstandort Tirol“, 22. Februar 2021, 10:30 Uhr

Mit BM für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Margarete Schramböck, Wirtschafts-LR Tirol Patrizia Zoller-Frischauf, FFG-GF Henrietta Egerth und Alpex-GF Thomas Jäger

zu einer attraktiven Standortpolitik gehört auch die aktive Förderung von Forschung und Entwicklung in Österreichs Klein- und Mittelbetrieben. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben ein hohes Innovationspotenzial, das sich oft erst mithilfe gezielter Forschungsförderung entfalten kann und so den Fortschritt der gesamten heimischen Wirtschaft vorantreibt. Erfolgsversprechende Möglichkeiten hierfür bietet das internationale und seit bereits 35 Jahren bestehende Forschungsnetzwerk EUREKA, bei dem Österreich noch bis zum Juli 2021 den Vorsitz hat. Was bewirkt regionale Forschung für den Wirtschaftsstandort Tirol, wie kommen heimische Betriebe mit Innovationen durch die Krise und was braucht es, um im globalen Wettbewerb zu bestehen? Darüber informieren am:



Montag, 22. Februar 2021, 10:30 Uhr

online https://events.streaming.at/ffg-20210222

und vor Ort im APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien



Margarete Schramböck, BM für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Henrietta Egerth, Geschäftsführerin Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)

Patrizia Zoller-Frischauf, Wirtschaftslandesrätin Tirol

Thomas Jäger, Geschäftsführer Alpex Technologies, Mils/Tirol



