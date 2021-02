Christoph Swarovski wurde in Beiräte von Swarovski Optik und Tyrolit bestellt

Wattens (OTS) - Die Swarovski Optik KG und die Tyrolit-Schleifmittelwerke Swarovski KG bekommen mit Christoph Swarovski einen neuen Beirat.



„Wir bestätigen, dass Christoph Swarovski in den Beirat von Swarovski Optik und Tyrolit bestellt wurde. Gerade in diesen Zeiten braucht es gemeinsame Anstrengungen, um die Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen. Die Hand ist weit ausgestreckt, um diesen Weg gemeinsam zu gehen. Wir freuen uns daher, dass wir mit Christoph Swarovski ein erfahrenes Beiratsmitglied in den wichtigen Geschäftsbereichen Swarovski Optik und Tyrolit haben, das diesen Weg mit uns gemeinsam geht“, so der Beiratsvorsitzende der Tyrolit-Schleifmittelwerke Swarovski KG Mathias Margreiter und der Beiratsvorsitzende der Swarovski Optik KG Robert Buchbauer.

