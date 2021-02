Absen liefert überwältigende LED-Display-Lösungen für Kaisa Prosperity

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Kaisa Prosperity, ein großer Immobilienentwickler in China, nutzte die hochmoderne Digital Signage-Technologie von Absen (SZSE: 300389), um das volle Potenzial seines neu entwickelten Standorts Guangzhou Kaisa Baiyun City Plaza zu erschließen. Absen, der führende Hersteller von LED-Displays, arbeitete mit Jiake Intelligent zusammen, einem Unternehmen mit großer Erfahrung in der Bereitstellung fortschrittlicher intelligenter Lösungen, um eine komplette Suite atemberaubender LED-Lösungen für das neue Gebäude zu entwickeln.

Die atemberaubenden Absen LED-Displays wurden innerhalb und außerhalb des Verkaufszentrums auf der Guangzhou Baiyun Kaisa City Plaza installiert, darunter ein maßgeschneidertes 3D-Naked-Eye-OOH-Display, eine maßgeschneiderte immersive LED-Höhle, eine nahtlose LED-Videowand und vier LED-Streifen in der Halle im Inneren des Gebäudes.

3D Naked-Eye OOH-Anzeige

An der Außenseite des Gebäudes montiert, ist die maßgeschneiderte trapezförmige LED-Wand mit einer Fläche von 274,89 Quadratmetern zu einem integralen Bestandteil des gesamten Gebäudes geworden. Mit kreativen 3D-Inhalten hat es das Gebäude in ein einzigartiges Wahrzeichen mit einer Kombination aus Kunst und Technologie verwandelt.

Interaktive LED-Wand + LED-Streifen in der Halle

Beim Betreten des Verkaufszentrums werden die Besucher von den innovativen LED-Streifen an der Decke über dem Architekturmodell und der großformatigen LED-Videowand in Erstaunen versetzt. Die Videowand, die Bilder und Werbespots von Kaisa Prosperity abspielt, kommuniziert die Immobilieninformationen. Die LED-Streifen, die optisch in einer malerischen Unordnung ineinandergreifen, spielen verschiedene Inhalte wie z. B. Blumenbilder ab und schaffen eine entspannende Atmosphäre.

LED-Höhle

Nachdem Absen bereits mehrere LED-Höhlenlösungen erfolgreich geliefert hat, ist das Unternehmen in der Lage, eine 720°-LED-Höhle für Guangzhou Baiyun Kaisa zu realisieren. Die Höhle hinter der interaktiven LED-Videowand ist ein immersiver Raum, in dem der Kunde den Besuchern kreative, futuristische Inhalte und Immobilienwerbung vorspielen kann, um seine Wohn- und Gewerbeobjekte vorzustellen. Das hier eingesetzte Produkt ist die PL lite-Serie.

Qin Yi kommentiert dieses Projekt wie folgt: "Wir haben uns für Absen entschieden, da es sich um ein börsennotiertes Unternehmen und einen anerkannten LED-Hersteller handelt, der einen guten Ruf für die Lieferung hochwertiger Produkte hat. Die Zusammenarbeit und Unterstützung, die wir vom Absen-Team erhalten haben, waren von unschätzbarem Wert. Das Team ist professionell; es hat bei diesem Projekt viel Wert auf Details gelegt und schnell reagiert. Besonders bei diesem dringenden Projekt haben sie hart gearbeitet, um die perfekten Lösungen zu liefern."

