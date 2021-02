Nasuni gibt Partnerschaft zur Dateispeicherung mit Google Cloud bekannt

Boston (ots/PRNewswire) - Die Zusammenarbeit ermöglicht den Kunden eine schnelle und flexible Speicherung von Cloud-Dateien

Die Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von Cloud-Dateispeicherlösungen, hat bekannt gegeben, eine strategische Zusammenarbeit mit Google Cloud geschlossen zu haben, um dem wachsenden Bedarf an einfachem, zuverlässigem und kostengünstigem Speicher für Unternehmensdateien gerecht zu werden. Nasuni bringt ein modernes Cloud-Dateispeicherangebot für Unternehmen auf den Markt, das die Objektspeicherökonomie von Google Cloud mit dem cloud-nativen globalen Dateisystem von Nasuni kombiniert.

Die neue Lösung von Nasuni bietet Unternehmenskunden, die ihre lokalen Dateiserver und NAS-Infrastrukturen (Network Attached Storage) modernisieren möchten, kostengünstigen Primär-Dateispeicher. Die Integration zwischen der Cloud-nativen Dateispeicherplattform von Nasuni und dem Objektspeicher von Google Cloud bietet leistungsstarken primären Dateispeicher, Backup, Notfallwiederherstellung, Synchronisierung mehrerer Dateien an mehreren Standorten und Edge-Caching, und alles bis zu 70 % günstiger als herkömmliche Dateiinfrastrukturen.

"Wir freuen uns, dass Nasuni seine Lösungen für kostengünstige und agile Dateispeicherung in der Google Cloud einsetzen wird", erklärte Manvinder Singh, Leiter für Partnerschaften bei Google Cloud. "Durch die Integration der cloud-nativen Lösung in Google Cloud können die Kunden den Dateispeicher als Service in unserer skalierbaren, globalen und sicheren Infrastruktur bereitstellen und die Beschaffung und Abrechnung über den Google Cloud Marketplace vereinfachen."

Unternehmen jeder Größe verfolgen nach wie vor die digitale Transformation mit Cloud-First-Strategien und wenden sich an Nasuni, um eine SaaS-Lösung für die primäre Dateispeicherung und -sicherung zu erhalten, die auf kostengünstiger Speicherung von Cloud-Objekten basiert, um im Vergleich zur Aktualisierung des herkömmlichen lokalen Dateispeichers erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen. Dank der Partnerschaft von Nasuni mit Google Cloud kann den Kunden jetzt eine innovative Cloud-Dateispeicherlösung angeboten werden, die durch den immer verfügbaren Archivklasse-Objektspeicher "Google Cloud Storage" drastische Einsparungen möglich macht, ohne dabei die Leistung der Endbenutzer zu beeinträchtigen. Der kostenoptimierte Objektspeicher von Google Cloud basiert auf Skaleneffekten in der globalen Internetinfrastruktur und im Netzwerk.

"Die IT entwickelt sich mit der Cloud weiter, aber der Dateispeicher hinkt aufgrund der Komplexität und der Kosten traditionell hinterher", erklärte Andrew Smith, Forschungsleiter bei IDC. "Die Dynamik auf dem Markt verschiebt sich jetzt und der Dateispeicher ist der größte Störfaktor in Bezug auf Einfachheit und Kosteneinsparungen. Die neue Partnerschaft zwischen Nasuni und Google Cloud setzt genau hier an und kommt den sich ändernden Erwartungen der Kunden für Cloud-Speicher entgegen."

Das auf Google Cloud verfügbare Angebot von Nasuni ermöglicht es den Kunden, Dateifreigaben von Abteilungen und Organisationen zu konsolidieren, die traditionell in lokalen Dateiservern und NAS in einem einzigen globalen Dateisystem in der Google Cloud gespeichert sind. Zu den Vorteilen gehören:

Konsolidierung der Dateispeichersilos: Nasuni eliminiert Primär- und Backup-Speichersilos, indem alle Dateien in der Cloud in einem einzigen Dateisystem konsolidiert werden, auf das von überall aus zugegriffen werden kann.

Nasuni eliminiert Primär- und Backup-Speichersilos, indem alle Dateien in der Cloud in einem einzigen Dateisystem konsolidiert werden, auf das von überall aus zugegriffen werden kann. Integrierte Funktionen für Backup und Notfallwiederherstellung: Die Continuous File Versioning®-Technologie von Nasuni speichert alle Dateiänderungen sofort wenn sie in Google Cloud Storage vorgenommen werden, für eine schnelle Wiederherstellung an allen Speicherorten, sodass die herkömmliche Dateisicherung entfällt.

Die Continuous File Versioning®-Technologie von Nasuni speichert alle Dateiänderungen sofort wenn sie in Google Cloud Storage vorgenommen werden, für eine schnelle Wiederherstellung an allen Speicherorten, sodass die herkömmliche Dateisicherung entfällt. Keine Einschränkungen bei der Dateispeicherung: Das globale UniFS®-Dateisystem von Nasuni befindet sich in Google Cloud Storage und lässt sich mit diesem skalieren, um einen einzigen globalen Namespace anzubieten, auf den von überall aus zugegriffen werden kann, ohne dass die Größe oder Anzahl der Dateien, Verzeichnisse oder Snapshots von vornherein begrenzt ist.

Das globale UniFS®-Dateisystem von Nasuni befindet sich in Google Cloud Storage und lässt sich mit diesem skalieren, um einen einzigen globalen Namespace anzubieten, auf den von überall aus zugegriffen werden kann, ohne dass die Größe oder Anzahl der Dateien, Verzeichnisse oder Snapshots von vornherein begrenzt ist. Schneller Zugriff und Freigabe von Endbenutzerdateien: Die einzigartige Caching-Architektur von Nasuni, die nur in Cloud- oder Hybrid-Cloud-Konfigurationen bereitgestellt werden kann, bietet den Kunden die Flexibilität, in lokalen Google Cloud-Bereichen oder an mehreren lokalen Standorten auf Dateien zuzugreifen. Endbenutzer und Anwendungen können extrem schnell auf Dateien zugreifen, selbst bei anspruchsvollen Workloads und großen Dateien. Gleichzeitig werden die Kosten für die Datenausgabe in der Cloud drastisch reduziert.

Die einzigartige Caching-Architektur von Nasuni, die nur in Cloud- oder Hybrid-Cloud-Konfigurationen bereitgestellt werden kann, bietet den Kunden die Flexibilität, in lokalen Google Cloud-Bereichen oder an mehreren lokalen Standorten auf Dateien zuzugreifen. Endbenutzer und Anwendungen können extrem schnell auf Dateien zugreifen, selbst bei anspruchsvollen Workloads und großen Dateien. Gleichzeitig werden die Kosten für die Datenausgabe in der Cloud drastisch reduziert. Besserer Zugang zu Google Analytics: Sobald Unternehmen ihre Dateien von allen Standorten in einem globalen Dateisystem in Google Cloud Storage konsolidiert haben, können sie Dienste wie Document AI, Vision AI, Video AI und Natural Language nutzen.

Sobald Unternehmen ihre Dateien von allen Standorten in einem globalen Dateisystem in Google Cloud Storage konsolidiert haben, können sie Dienste wie Document AI, Vision AI, Video AI und Natural Language nutzen. Die passende Objektspeicherklasse: Die Kunden können ihren primären Dateispeicher um die für ihr Geschäftsmodell geeignete Google Cloud Storage-Klasse herum erstellen.

Die Kunden können ihren primären Dateispeicher um die für ihr Geschäftsmodell geeignete Google Cloud Storage-Klasse herum erstellen. Einfache Migrationen: Unternehmen können Windows-Dateiserver und NAS-Dateifreigaben einfach und schnell auf Google Cloud migrieren, wodurch die Kosten und die Komplexität bei der Verwaltung solcher Umgebungen reduziert werden.

"Im Rahmen unserer Bemühungen zur Modernisierung der Infrastruktur wollten wir auf eine Dateispeicherlösung der Unternehmensklasse umsteigen, die den Anforderungen unseres weltweiten Geschäfts besser gerecht wird", erklärte Aaron Tiner, Leiter für Informatik bei der Morrow-Meadows Corporation. "Da wir wussten, dass Nasuni mit jedem Objektspeicher funktioniert, haben wir Google Cloud als Back-End ausgewählt. Der Objektspeicher von Google Cloud bietet sofortige und langfristige Kosteneinsparungen, und Nasuni ermöglicht lokale Tier-One-Leistung mit integriertem Backup. Daher war es klar, dass wir uns für dieses kombinierte Angebot entscheiden würden."

Paul Flanagan, CEO von Nasuni, erklärte: "Wenn Unternehmen Daten für eine einfachere Verwaltung, bessere Ausfallsicherheit und Kosteneinsparungen in die Cloud verschieben, können sie Overhead-Technologien, die zuvor zum Schutz ihrer Dateiinvestitionen benötigt wurden - wie NAS, Dateiserver, Backup-Hardware und -Software sowie redundante Speicherinfrastruktur - und für die Katastrophenplanung an Remotestandorten repliziert werden, außer Betrieb setzen. Die einfachere und kostengünstigere Lösung von Nasuni zusätzlich zu Google Cloud bietet den On-Demand-Dateizugriff, die Flexibilität, das integrierte Backup und die Dateifreigabe, die die Unternehmen mit weltweit verteilter Belegschaft heute benötigen."

Verfügbarkeit

Im Rahmen dieser Partnerschaft hat sich Nasuni als "Google Cloud Build Partner" dem Google Cloud Partner Advantage-Programm angeschlossen. Das kombinierte Angebot von Nasuni und Google Cloud Storage ist ab sofort auf Google Cloud Marketplace verfügbar und bietet einen stark vereinfachten Beschaffungsprozess sowie die Konsolidierung von Rechnungen eines einzelnen Anbieters. Bereits bestehende Google Cloud-Kunden können mit ihrem Google-Vertreter zusammenarbeiten, um ihre Nutzungsverpflichtungen auf den Nasuni Cloud-Dateispeicher anzuwenden.

Nehmen Sie an unserem Webinar teil

Um weitere Informationen zu dieser Partnerschaft und dem Angebot zu erhalten und zu erfahren, wie Endbenutzer und Anwendungen von überall auf der Welt auf Dateidaten zugreifen und dabei bis zu 70 % sparen können, besuchen Sie bitte das IDC-Webinar "A New Approach to Enterprise File Storage with Nasuni and Google Cloud", das am Dienstag, den 30. März 2021 um 11 Uhr MEZ stattfindet. Klicken Sie hier, um sich anzumelden.

Informationen zu Nasuni

Nasuni bietet modernen Cloud-Dateispeicher, der auf dem weltweit einzigen cloud-nativen globalen Dateisystem basiert. Nasuni ist ein Cloud-Ersatz für herkömmliche NAS- und Dateiserversilos (Network Attached Storage), mit dem Dateidaten zu einem Bruchteil der Kosten in einem leicht erweiterbaren Cloud-Objektspeicher konsolidiert werden. Nasuni macht außerdem komplexe Infrastrukturen für Legacy-Backups und Notfallwiederherstellung überflüssig und vereinfacht die IT-Administration erheblich. Unternehmen und Organisationen weltweit verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus leicht auf Dateien zuzugreifen und diese weltweit auszutauschen. Zu den von Nasuni betreuten Sektoren gehören Fertigung, Bauwesen, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und Behörden des öffentlichen Sektors. Die Unternehmenszentrale von Nasuni hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts (USA) und erbringt Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus. Für weitere Informationen besuchen Sie www.nasuni.com.

