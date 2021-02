Deutsch zu groteskem Wöginger-Auftritt: „Die Suppe ist so dick, dass der Löffel stecken bleibt“

Wien (OTS/SK) - Mit großer Besorgnis reagiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch auf den grotesken Auftritt des türkisen Klubobmanns Wöginger, der in einer hektisch einberufenen Pressekonferenz wie wild um sich geschlagen hat. „Die ÖVP ist im blanken Panikmodus“, so Deutsch, der festhält, dass „mittlerweile das gesamte türkise Regierungsteam in der schwersten Krise der Zweiten Republik nur noch mit sich selbst und der eigenen Vergangenheit beschäftigt ist.“ Die wiederholten schweren Attacken der ÖVP auf die Justiz, die mittlerweile von allen namhaften türkisen Repräsentanten gefahren werden, „zeigen ein erschütterndes Bild einer einst staatstragenden Partei“, so Deutsch, der Wöginger in einem Recht gibt: „So kann es nicht weitergehen!“ ****

„Ablenken, abstreiten und androhen – die ÖVP ist außer Rand und Band“, so Deutsch, der scharf kritisiert, dass die ÖVP offenbar nach der Message Control auch die Kontrolle über die Justiz anstrebt. Die Gründe dafür werden immer augenscheinlicher. „Von der Finanzierung des Projekts Ballhausplatz, über die Ibiza-Affäre bis zum Schredder-Skandal: Die türkise Suppe ist so dick, dass der Löffel stecken bleibt“, sagt Deutsch, der bekräftig, dass die SPÖ „weiterhin für volle Aufklärung kämpfen und den türkisen Griff nach der Justiz mit allen Mitteln abwehren wird“. (Schluss) ls/sc

