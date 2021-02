AVISO: Morgige medienöffentliche Termine der Bundesregierung im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) - Morgen, Freitag, 19. Februar 2021, finden folgende Medientermine im Bundeskanzleramt statt:

9.45 Uhr

Austausch von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (per Video) und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer mit Vertreterinnen und Vertretern von Gastronomie, Tourismus und Freizeitwirtschaft.

KAMERASCHWENK zu Beginn

10.15 Uhr

Gemeinsame PRESSEKONFERENZ zum Thema „1 Jahr Pandemie in Österreich“ mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Dr. Danielle Spera, Leitung Jüdisches Museum, Univ.-Prof. Dr. Günter Weiss, Direktor des Departments Innere Medizin, Medizinische Universität Innsbruck (zugeschaltet per Video), Univ.- Prof. Dr. Elisabeth Puchhammer-Stöckl, Leiterin Virologie, Medizinische Universität Wien, Dr. Niki Popper, Simulationsforscher an der TU Wien und Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Musalek, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie sowie Psychotherapeut.

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass in das Bundeskanzleramt ab 9.15 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





