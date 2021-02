Kopietz: Entgegen anderslautenden Meldungen: Testpersonal bei Abstrichnahme selbstverständlich einschlägig ausgebildet!

Wiener Pensionistenverband weist Verunsicherung der Bevölkerung scharf zurück

Wien (OTS) - „Der Arbeitersamariterbund Wien (ASB) setzt bei den Teststraßen selbstverständlich ausschließlich einschlägig ausgebildetes Personal bei der Abstrichnahme ein. Vorübergehend eingesetztes Leihpersonal darf diese Tätigkeiten gar nicht durchführen und muss schriftlich bestätigen, keine Abstriche durchzuführen.“, stellt der Wiener Pensionistenverbands-Präsident Prof. Harry Kopietz unmissverständlich klar. Der ASB beschäftigt zur Überbrückung personeller Engpässe Leihpersonal und setzt diese Mitarbeiter ausschließlich für administrative und logistische Tätigkeiten ein.



Der ASB-Wien stellt das Personal bei den Teststraßen und hat in der Vergangenheit wahre Wunder vollbracht: Laufend wurden von der schwarz-grünen Bundesregierung die Vorgaben geändert, auf die die Bundesländer innerhalb kürzester Frist reagieren mussten. Aufgrund unklarer bzw. extrem kurzfristig bekannt gegebener Vorgaben der Bundesregierung war schwer abschätzbar, wie viele Menschen sich testen lassen wollten und wieviel Personal dafür notwendig war. Besonders seit Ende der Unterstützung durch das Österreichische Bundesheer nach den zweiten Massentests im Jänner fehlte medizinisch geschultes Personal. Der ASB-Wien versucht seit damals verstärkt, beispielsweise Medizin-StudentInnen unter Vertrag zu nehmen.



Der ASB schraubt nach und nach den Anteil der LeiharbeiterInnen von derzeit 10 Prozent aller TeststraßenmitarbeiterInnen auf Null bis Ende nächster Woche zurück. Dann wird ausschließlich Personal des ASB-Wienbeschäftigt sein. „Anmerken möchte ich, dass es sich die LeiharbeiterInnen nicht verdient haben, schlecht hingestellt zu werden. Sie arbeiten genauso engagiert, wie die ASB-MitarbeiterInnen!“, betont Kopietz. Im Übrigen können sich alle MitarbeiterInnen regelmäßig auf freiwilliger Basis testen lassen.

Was die Testungen in Heimen (PensionistInnen) angeht, so werden diese Vor-Ort-Testungen ausschließlich - zu 100Prozent - durch MitarbeiterInnen des Samariterbunds durchgeführt, die regelmäßig getestet werden, um sich selbst und die Testpersonen nicht zu gefährden.







