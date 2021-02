Ofenauer: „Handler kritisiert Kunaseks Entscheidung“

Mehr als 80 Prozent der Soldatinnen und Soldaten bewerten Essen beim Bundesheer mit „gut“ oder „sehr gut“

Wien (OTS/ÖVP-PK) - ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer: „Es ist schon bemerkenswert, dass FPÖ-Landtagsabgeordneter Handler so vergesslich ist – war es doch sein Parteikollege Kunasek, der den Ausbau und die Fortsetzung des Zentralküchensystems vorangetrieben und es schlussendlich fixiert hat. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner steht wie so oft vor den Problemen, die ihr ihre Vorgänger hinterlassen, oder – wie in diesem Fall – eingebrockt haben.“

Ministerin Tanner habe jedoch von Anfang an das Problem in Angriff genommen und sofort Maßnahmen gesetzt, so Ofenauer weiter. „Die Zentralküche beschafft seit vergangenem Jahr, dank ihrem entschlossenen Handeln, überwiegend regional und nachhaltig. Dies wurde bei der Bundesbeschaffungsagentur in die Ausschreibungsrichtlinien aufgenommen. Im Rahmen ihrer Pilotprojekte ist es auch möglich, dass die Kasernen zum Beispiel regional Obst und Gemüse beschaffen. Der richtige Weg ist also eingeschlagen und sie wird ihn auch fortsetzen. Das Argument, dass das Essen nicht schmeckt, widerlegt die Faktenlage – mehr als 80 Prozent der Soldatinnen und Soldaten finden, dass das Essen beim Bundesheer gut oder sehr gut ist“.

