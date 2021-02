Deutsch: ÖVP stellt Kritiker an den Online-Pranger – „Es fallen alle türkisen Fassaden“

Wien (OTS/SK) - Mit scharfen Worten reagiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch heute, Donnerstag, auf die jüngsten Rundumschläge der ÖVP gegen KritikerInnen der türkisen Umtriebe. „BürgerInnen werden für kritische Äußerungen von der ÖVP geklagt, Demonstrationen untersagt und der Innenminister missbraucht die Homepage seines Hauses sogar als Online-Pranger zur Einschüchterung unliebsamer Stimmen im Land“, so Deutsch, der Nehammer auffordert, entsprechende Einträge von der Homepage „sofort zu entfernen“. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in den letzten Wochen, die türkisen Skandale, die zum traurigen Dauerzustand in Österreich geworden sind, und die heillose Überforderungen der Regierungsmannschaft in der Corona-Krise führen offenbar dazu, dass „bei der ÖVP alle türkisen Fassaden fallen“, so Deutsch, für den die Rundumschläge „ein weiteres Zeichen der hochgradigen Nervosität der türkisen Truppe sind“. **** (Schluss) ls/sc

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien, Tel.: 01/53427-275, https://www.spoe.at/impressum/