ORF 1 zeigt „Venom“ und „Peppermint: Angel of Vengeance“ als deutschsprachige Free-TV-Premiere am 21. Februar

Actionreiches Science-Fiction-Abenteuer mit Tom Hardy als Antiheld und packender Actionthriller mit Jennifer Garner als Racheengel

Wien (OTS) - Solo-Auftritt für Spider Mans Erzfeind! Bei Recherchen zu illegalen Experimenten in einem Geheimlabor wird Tom Hardy („Mad Max: Fury Road“) als waghalsiger Aufdeckerjournalist mit dem außerirdischen Wesen „Venom“ verschmolzen. Zerrissen in Gut und Böse nimmt er in der gleichnamigen deutschsprachigen Free-TV-Premiere am Sonntag, dem 21. Februar 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 den Kampf gegen den skrupellosen Laborleiter (Riz Ahmed) auf. Actionreich und düster inszenierte Regisseur Ruben Fleischer das erste Solo-Abenteuer des Antihelden „Venom“ nach einem Drehbuch von Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, Kelly Marcel und Will Beal. In weiteren Rollen der hochkarätig besetzten Comic-Verfilmung sind u. a. Michelle Williams, Reid Scott, Scott Haze, Jenny Slate und Woody Harrelson zu sehen. Danach, um 21.50 Uhr, begibt sich Jennifer Garner in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere „Peppermint: Angel of Vengeance“ auf einen Rachefeldzug. Nachdem bei einem brutalen Überfall ihre Familie getötet und sie selbst schwer verletzt wird, werden die Täter trotz ihrer Zeugenaussage freigesprochen. Daraufhin beschließt Garner, auf eigene Faust gegen die Mörder ihrer Familie vorzugehen:

Und so nimmt sie Rache an dem Drogenkartell, das das korrupte Justizsystem im Griff hat. „96 Hours“-Regisseur Pierre Morel inszenierte den packenden Actionthriller, das Drehbuch stammt von Chad St. John. In weiteren Rollen spielen u. a. John Gallagher jr., John Ortiz, Juan Pablo Raba, Annie Ilonzeh, Jeff Hephner und Cailey Fleming.

Mehr zu den Inhalten:

Tom Hardy wird zu „Venom“ um 20.15 Uhr

Reporter Eddie Brock (Tom Hardy) rast auf seinem Bike durch San Francisco – von einer brisanten Story zur nächsten. Das Interview mit Carlton Drake (Riz Ahmed) über illegale Experimente in dessen „Life Foundation“ kostet ihn den Job und die Beziehung zu seiner Freundin Anne (Michelle Williams). Eddie gibt jedoch nicht auf und dringt auf der Suche nach der Wahrheit bis in Drakes High-Tech-Labor vor, wo Menschen mit Aliens verschmolzen werden. Dabei wird Eddie von einem der Wesen befallen. Zwar erlangt er dadurch Superkräfte, muss sich aber mit dem fremdartigen Bösen in sich erst zusammenraufen.

Jennifer Garner als Racheengel in „Peppermint: Angel of Vengeance“ um 21.50 Uhr

Riley North (Jennifer Garner) muss mitansehen, wie ihr Mann (Jeff Hephner) und ihre kleine Tochter (Cailey Fleming) aus einem vorbeifahrenden Wagen erschossen werden, und wird dabei selbst schwer verletzt. Aus dem Koma erwacht, identifiziert sie die Täter bei der Gegenüberstellung. Ihre Aussagen werden im Prozess jedoch ignoriert. Mit seiner Bande hat Drogenboss Diego Garcia (Juan Pablo Raba) Polizei und Justiz fest im Griff. Riley bereitet sich fünf Jahre lang vor, um einen gnadenlosen Rachefeldzug gegen die Mörder ihrer Familie zu eröffnen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at