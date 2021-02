Sporthändler Decathlon eröffnet im März neue Filiale in Klagenfurt

Expansionskurs trotz Corona-Krise fortgesetzt

Kärnten ist ein sportliches Bundesland, das mit seiner wunderschönen Seen- und Berglandschaft all das bietet, was das Sportlerherz begehrt. Decathlon passt sein Sortiment immer an die Bedürfnisse der Region an und wird demnach in der neuen Klagenfurter Filiale einen starken Fokus auf Wasser-, Berg- und Radsport setzen. Darüber hinaus gibt es natürlich die gewohnte Sportvielfalt, die mittels Online Services wie Click & Collect kostenlos in die Filiale geliefert werden kann Gábor Pósfai, Geschäftsführer Decathlon Österreich 1/2

Die Zahlen zeigen deutlich, dass die Nachfrage nach sportlicher Betätigung und dem richtigen Equipment einen ungeschlagenen Stellenwert in Österreich einnimmt. Dass wir im Onlinehandel einen Umsatzanstieg von 140 Prozent vermerken konnten und auch in unserer ersten Filiale trotz dreifachen Lockdowns um 7 Prozent mehr Umsatz machen konnten, deuten wir als ein starkes Zeichen Gábor Pósfai Geschäftsführer Decathlon Österreich 2/2

Vösendorf/Klagenfurt (OTS) -

Am 19.03.2021 eröffnet Decathlon in Klagenfurt die dritte Filiale in Österreich und setzt somit die Expansionspläne wie geplant fort. Auch in herausfordernden Zeiten wie diesen, bleiben die ÖsterreicherInnen ihren sportlichen Aktivitäten treu. Die ungebrochene Nachfrage nach Sportartikeln spiegelt sich auch in den Umsatzzahlen des Sporthändlers Decathlon wider: Im Jahr 2020 verzeichnet das Unternehmen einen ansehnlichen Umsatz von knapp 20 Millionen Euro und begeistert mehr als 180.000 KundInnen mit seinem vielfältigen Sortiment und Preis-Leistungsverhältnis.

Am 19. März eröffnet die erste Filiale in Kärnten und präsentiert sich österreichweit als dritter Standort. Als Filialleiter übernimmt Stefan Reiter die Verantwortung, der als einer der ersten Mitarbeiter in Vösendorf und begeisterter Bergsportler seinen Karriereweg in Klagenfurt fortsetzen wird. Auf einer Verkaufsfläche von 2.000 m2 können sich Sportbegeisterte zukünftig auf eine Welt von über 70 verschiedene Sportarten freuen. „ Kärnten ist ein sportliches Bundesland, das mit seiner wunderschönen Seen- und Berglandschaft all das bietet, was das Sportlerherz begehrt. Decathlon passt sein Sortiment immer an die Bedürfnisse der Region an und wird demnach in der neuen Klagenfurter Filiale einen starken Fokus auf Wasser-, Berg- und Radsport setzen. Darüber hinaus gibt es natürlich die gewohnte Sportvielfalt, die mittels Online Services wie Click & Collect kostenlos in die Filiale geliefert werden kann “, erklärt Gábor Pósfai, Geschäftsführer von Decathlon Österreich.

Sporthandel weiterhin auf Erfolgskurs

Mit knapp 20 Millionen Euro Umsatz und 180.000 KundInnen erreicht der französische Sporthändler und -hersteller Decathlon trotz erschwerten Bedingungen durch die Corona-Krise eine erfreuliche Bilanz. Das Unternehmen, das erst vor knapp zweieinhalb Jahren seine erste Filiale am österreichischen Markt eröffnete, erzielte vor allem im Onlinehandel ein starkes Umsatzplus und erwirtschaftet allein durch das Onlinegeschäft 43 Prozent des Gesamtumsatzes im Jahr 2020. „ Die Zahlen zeigen deutlich, dass die Nachfrage nach sportlicher Betätigung und dem richtigen Equipment einen ungeschlagenen Stellenwert in Österreich einnimmt. Dass wir im Onlinehandel einen Umsatzanstieg von 140 Prozent vermerken konnten und auch in unserer ersten Filiale trotz dreifachen Lockdowns um 7 Prozent mehr Umsatz machen konnten, deuten wir als ein starkes Zeichen “, so der Geschäftsführer.

Die neue Decathlon-Filiale:

Klagenfurt: Möbelhaus Rutar, Völkermarkter Straße 200, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Über DECATHLON Österreich

DECATHLON wurde 1976 gegründet und zählt heute mit über 12 Milliarden Euro Umsatz sowie rund 80.000 Mitarbeitern zu den größten internationalen Sportartikelherstellern und -vertreibern weltweit. In mehr als 1.650 Filialen in mittlerweile 60 Ländern wird Ausrüstung und Bekleidung für rund 70 verschiedene Sportarten unter einem Dach geboten. Der Sportartikel-Händler legt den Fokus auf ein vielfältiges Angebot von hochqualitativen Produkten zum vernünftigen Preis und wird diesem Anspruch vorrangig durch die Produktion von Eigenmarken gerecht. Unter der geschäftlichen Leitung von Gábor Pósfai eröffnet DECATHLON im August 2018 seinen ersten Standort in Österreich. Die Filialen in Vösendorf, Niederösterreich und Wien Stadlau, sind die ersten Schritt, den Österreichischen Markt zu durchdringen. Eine dritte Filiale ist bereits in Planung und wird am 19. März 2021 in Klagenfurt eröffnet. www.decathlon.at

Rückfragen & Kontakt:

Himmelhoch Text, PR & Events

Magdalena Spanner, MA

Mobil: +43 650 203 74 12

Mail: magdalena.spanner @ himmelhoch.at

www.himmelhoch.at