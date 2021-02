AVISO: Türkis-Grüner Asylapparat hart im Gericht

Ein Wochenende gegen Abschiebungen und für eine menschenwürdige Asylpolitik.

Wien (OTS) - “Menschenrechtswidrige Abschiebungen in das ständige Kriegsgebiet Afghanistan, katastrophale Lebensumstände in Flüchtlingslagern, nächtliche Großeinsätze gegen demonstrierende Schulkinder am Abschiebungsschauplatz und das gewaltvolle Herausreissen von Kindern aus ihrer Normalität unter vollständiger Ignoranz ihrer geltenden Kinderrechte scheinen mittlerweile im Innenministerium auf der Tagesordnung zu stehen.” sagen die Veranstalter*innen Seebrücke Wien, Sozialistische Jugend Wien, Hass ist nicht normal und Wochenende für Moria.

Am Wochenende vom Samstag 20.02. und Sonntag 21.02. versammeln sich daher Organisationen aus breiten Rängen der Gesellschaft um für eine menschliche Rechtsprechung und die Einhaltung internationaler Menschenrechte einzustehen.

Samstag, 20.02.: Ab 15 Uhr findet die Kundgebung “Bringt sie zurück!” am Platz der Menschenrechte statt.

Facebook: https://www.facebook.com/events/1317555558621568

Sonntag, 21.02.: Die Demonstration startet um 15 Uhr vor der afghanischen Botschaft (Kärntner Ring 17) und geht über das Haus der EU bis zu den verantwortlichen österreichischen Ministerien am Minoritenplatz.

Facebook: https://www.facebook.com/events/270725821140268

Samstag und Sonntag 20.-21.02.: Von Samstag 12 Uhr bis Sonntag 12 Uhr findet das 6. Protestcamp “Wochenende für Moria” im Sigmund-Freud-Park vor der Votivkirche statt.

Facebook: https://www.facebook.com/events/2912019052458932/

Rückfragen & Kontakt:

Paul Patscheider

SJ Wien

Landessekretär

+43699/17138713