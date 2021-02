Bezirksmuseum 10 zeigt Spinnerin und Prunkschlitten

Wien (OTS/RK) - Mit Bildern, Schriften und Objekten beleuchtet das Bezirksmuseum Favoriten (10., Ada-Christen-Gasse 2 B) die lange Geschichte des 10. Bezirkes. Besichtigen kann man die Sammlung jeweils am Donnerstag in der Zeit von 16.00 bis 19.00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden der Besucherinnen und Besucher verwendet das auf freiwilliger Basis aktive Bezirkshistoriker-Team (Leitung: Eva Fischer) für zukünftige Museumsprojekte. In der informativen Dauer-Ausstellung sind zum Beispiel Original-Figuren der „Spinnerin am Kreuz“, sakrale Plastiken sowie ein Klassenzimmer und die Werkstatt eines Schusters zu sehen. Ein alter „Prunkschlitten“ gehört zu den imposantesten Exponaten. Auskünfte dazu: Telefon 689 81 93 (während der Öffnungszeit).

Info zur ehrenamtlichen Arbeit: bm1100@bezirksmuseum.at

Das Publikum hat die geltenden Corona-Richtlinien zu beachten (Verwendung mitzubringender FFP2-Masken, Einhaltung von Abständen, Hygiene, begrenzte Personenanzahl). Nach Vereinbarung werden individuelle Führungen angeboten. Von Ziegeln bis zu Knöpfen spannt sich der Bogen an Schaustücken. Die ehrenamtlich tätige Museumsmannschaft braucht Verstärkung: Wer gerne mitmachen will, kann die Museumsverantwortliche, Eva Fischer, per E-Mail kontaktieren: bm1100@bezirksmuseum.at.

Bezirksmuseum Favoriten: www.bezirksmuseum.at

Kultur im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

