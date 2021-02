„Arbeiten mit Kindern im Krankenhaus: Rasche und nachhaltige Verbesserungen nötig“

ONLINE-PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - Nicht erst die Corona-Krise hat die Arbeitsbedingungen des Personals in den oberösterreichischen Krankenhäusern schwieriger gemacht. Die Belastungen steigen stetig. Besonders schwierig ist die Situation in Kinderstationen, weil gerade die jungen Patienten/-innen sehr einfühlsame und zeitintensive Betreuung brauchen. Die Kriterien für die Personalbemessung sind jedoch seit fast 30 Jahren unverändert geblieben. Nachhaltige Maßnahmen zum Wohl der Fachkräfte und somit auch der Kinder und ihrer Eltern sind höchst an der Zeit.

In einer Online-Pressekonferenz am Mittwoch, 24. Februar 2021, um 11 Uhr präsentieren wir Ihnen unsere Überlegungen, was es braucht, um die angespannte Situation für Spitalsmitarbeiter/-innen, Patienten/-innen und Angehörige zu erleichtern, und informieren Sie über unsere dringendsten Forderungen und Vorschläge.

Unter dem Titel „Arbeiten mit Kindern im Krankenhaus: Rasche und nachhaltige Verbesserungen nötig“ stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und die Stv. Betriebsratsvorsitzende des Krankenhauses St. Josef Braunau DGKPin Barbara Pucher – sie ist seit 30 Jahren Diplomierte Kranken- und Gesundheitspflegerin und in der Kinder- und Jugendlichenpflege tätig – als Gesprächspartner/-in zur Verfügung.

Über diesen Link können Sie sich zur Video-Pressekonferenz anmelden.





Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich

Hans Promberger

050 6906 2161

hans.promberger @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at