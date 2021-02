Einzigartig bei den JUNOS Studierenden: Offene Vorwahl für die Liste für die ÖH-Bundesvertretung

Stephen Slager: „Studierende aus ganz Österreich können dadurch mitbestimmen, wer für uns JUNOS bei der ÖH-Wahl ins Rennen geht.“

Wien (OTS) - Die JUNOS Studierenden befinden sich gerade mitten im Listenerstellungsprozess für die ÖH-Bundesvertretung. Dieser besteht aus drei Etappen: Online-Vorwahl (auch Studierenden-Voting genannt), Vorschlag des Vorstands der JUNOS Studierenden und zuletzt Mitgliedervorschlag. „Studierende aus ganz Österreich können dadurch mitbestimmen, wer für uns JUNOS bei der ÖH-Wahl ins Rennen geht”, erklärt Stephen Slager, Vorsitzender der JUNOS Studierenden.

Online-Vorwahl als demokratisches Mittel

Bei der Online-Vorwahl können Studierende aus ganz Österreich mitmachen. Dafür müssen sie sich mit einer gültigen Inskriptionsbestätigung auf vorwahl.junos.at registrieren. Die digitale Wahlurne für die öffentliche Online-Vorwahl ist vom 18.02 bis zum 25.02 14 Uhr geöffnet.

„Das ist ein demokratisches und transparentes Mittel bei uns, Studierenden aus ganz Österreich die Möglichkeit zu geben, mitzubestimmen, wie unsere Bundesliste für die ÖH-Wahl ausschauen soll. So wollen wir den Studierenden die ÖH näherbringen. Außerdem ermöglicht diese Etappe, unsere Kandidat_innen kennenzulernen und online Fragen zu stellen, was eine wichtige persönliche Nähe schafft“, so Slager. „Es ist unabdingbar, dass die Studierenden mitentscheiden können, von wem sie vertreten werden wollen.“

88 Kandidat_innen: ein neuer Rekord

Bis zum 18.02 konnten Studierende auf vorwahl.junos.at ein Profil erstellen, um für die ÖH-Bundesvertretung zu kandidieren - unabhängig davon, ob sie Mitglied bei den JUNOS Studierenden sind.

„Wir freuen uns, dass so viele Studierende kandidieren. Mit 88 Kandidaten und Kandidatinnen brechen wir den Rekord der letzten Wahl“, betont Slager. 2019 haben 61 Studierende für die JUNOS kandidiert.

Die JUNOS Studierenden sind derzeit mit sechs von 55 Mandaten in der ÖH-Bundesvertretung vertreten.

