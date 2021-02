CGM unterzeichnet neuen Vertrag zur Nutzung von FairCom DB

Mailand (ots/PRNewswire) - Die Multimodell-Datenbank optimiert zukünftig die Leistung von CGM's eHealth-Lösung HelloDoc.

FairCom, globaler Anbieter von Datenbank Technologie gab heute die Unterzeichnung eines neuen Vertrags mit Imagine Editions, einem Mitglied der CompuGroup Medical (CGM) bekannt. Der neue Deal bildet die Grundlage für ein signifikantes Update von Imagine Editions erfolgreicher eHealth Lösung HelloDoc auf Basis von FairCom DB.

Zu den Gründen, die Imagine Editions überzeugt haben auf FairCom DB zu setzen, zählen für die Entwickler von HelloDoc die zahlreichen Optionen zum Finetuning der in die Anwendung eingebetteten Datenbank, um eine optimale Performance zu erreichen. Zusätzlich zu den Vorteilen Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und umfangreichen Kontrollmechanismen für die Entwickler ist zur Steuerung von FairCom DB kein Datenbank-Administrator erforderlich; Ein großes Plus für die HelloDoc Kunden dank geringer Betriebskosten bzw. niedrigen Total Cost of Ownership. HelloDoc wird von mehr als 20.000 Allgemeinmedizinern und Spezialisten, die in Privatpraxen, Kliniken und multidisziplinären Gesundheitszentren arbeiten, verwendet. Die eHealth-Lösung profitiert auch von der anhaltenden COVID-19-Pandemie durch wachsende Userzahlen.

"Wir befinden uns in einer komplexen und systemkritischen Branche. Unser Ziel ist es, Lösungen zu entwickeln, die alle Anforderungen des Gesundheitswesens auf effiziente, sichere und optimale Weise erfüllen. Dies ist von organisatorischen, medizinischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, vertraglichen und regulatorischen Fragen abhängig", sagt Harry Malka, Direktor Général von HelloDoc. "Um dies zu erreichen, müssen wir uns auf eine robuste, ausgereifte und schnelle Datenbank-Engine verlassen. Für uns war dafür FairCom DB der klare Weg."

HelloDoc Benutzer werden insbesondere die Leistungsfähigkeit von FairCom DB SQL zu schätzen wissen. "Diese neueste Version von HelloDoc ist ein wichtiger Schritt in der Evolution des medizinischen Softwarepakets. Die Leistungsfähigkeit von SQL, die HelloDoc dank FairCom DB nun zugrunde liegt, bedingt, dass die Daten im System jetzt schnell in die Informationen umgewandelt werden können, die unsere Benutzer benötigen. Weniger Zeit für das Suchen und Warten auf Informationen führt zu Effizienzgewinnen und letztendlich zu Einsparungen für unsere Kunden, ganz zu schweigen von gesünderen und glücklicheren Patienten", so Malka.

Mit dieser Vereinbarung baut FairCom seine Position als Anbieter zuverlässiger Datenbanken für das Gesundheitswesen weiter aus. FairCom Technologie wird heute in Echtzeit Perimeter Systemen, medizinischen und zahnmedizinischen Praxen, Laborinformationssystemen sowie Apotheken Lösungen eingesetzt.

"Neuer Höhepunkt der Kooperation ist das Testat für die Zuverlässigkeit von FairCom DB, die gesteigerte Leistung und seine einfache Bedienung auf Basis der gemeinsamen Bemühungen der Engineering Teams beider Unternehmen. Unser Professional Services Team konnte direkt mit dem HelloDoc Entwicklern vor Ort zusammenarbeiten, um den Projekterfolg termingerecht sicherzustellen und dabei alle gestellten Anforderungen zu erfüllen. Kein anderes Datenbankunternehmen verfügt über Engineering- und Supportteams, die so eng, Hand in Hand mit Entwicklern arbeiten wie wir!", sagte Alysha Brown, Chief Officer of Operations bei FairCom. "Wir sind stolz darauf, dass die FairCom-Technologie eine wichtige Rolle bei HelloDoc spielt, einem System, das eine Schlüsselrolle im französischen eHealth-Markt besetzt."

Vor dem 10. November 2020 war FairCom DB als FairCom c-treeACE bekannt. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die neueste Version der FairCom DB Multimodell-Datenbank (V12) veröffentlicht. Eine kleine Auswahl der zahlreichen Verbesserungen von FairCom DB V12 beinhaltet ein Performanceplus für schnellere Leistung, den Replication Manager für Point-and-Click-Management von replizierten Daten, verbessertes Sicherheits-Management, automatisches Datenbank-Tuning, umfangreiche Systemdiagnose Optionen sowie mehr als 100 neue API-Funktionen.

Neben Imagine Editions in Frankreich hat FairCom Verträge mit drei weiteren Unternehmen der Compu Group Medical.

Detaillierte Informationen über FairCom DB V12 finden Sie unter https://www.faircom.com/products/faircom-db_l-de?LangPref=de.

Detaillierte Informationen zu HelloDoc finden Sie unter www.cgm.com/fr.

Über FairCom

Die Datenbanktechnologie der FairCom Corporation gehört heute zu den schnellsten und vertrauenswürdigsten auf dem Markt. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1979 unterstützen FairCom-Produkte unternehmenskritische Systeme für globale Unternehmen in einem breiten Spektrum von Branchen, von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu hochkarätigen Unternehmen und Regierungsbehörden. Derzeit verwenden mehr als 40 Prozent der Fortune 100 Unternehmen FairCom für ihre Datenbankanforderungen. Die Produktlinie von FairCom umfasst Lösungen für Hochgeschwindigkeitstransaktionen, IIoT-Umgebungen sowie die Modernisierung und Migration von Legacy Systemen. Die Produktlinie umfasst FairCom DB, FairCom EDGE für das Internet der Dinge und Industrie 4.0 - Umgebungen sowie c-treeRTG, eine Daten-Management-Lösung für COBOL. Weitere Informationen zu FairCom finden Sie unter FairCom.com.

