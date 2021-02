Michael Bständig ist neuer Geschäftsführer bei Pluradent Austria

Wien (OTS) - Mit Anfang Jänner hat Michael Bständig, MAS, MBA die Geschäftsführung beim Dentalfachhandelsunternehmen Pluradent Austria übernommen. Michael Bständig weist jahrelange Führungserfahrung in verschiedenen Bereichen der Orthopädie und Medizintechnik auf. +++

Seit Jahresbeginn ist Michael Bständig Geschäftsführer der Pluradent Austria GmbH. Davor war der gelernte Bandagist und Orthopädietechniker seit 1986 in unterschiedlichen nationalen und internationalen Führungspositionen in der Medizintechnik tätig. Zuletzt leitete er als Head of Business Development beim Medizintechnikspezialisten Corin GSA GmbH in Saarbrücken die strategische Geschäftsentwicklung für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das Interesse für Medizintechnik und der damit verbundene Berufsweg wurde Michael Bständig bereits in die Wiege gelegt. So ist sein Familienname auch untrennbar mit dem des Sanitätshauses Bständig verbunden. Neben seinem beruflichen Engagement hat Michael Bständig einen Professional MBA und einen MAS in Pharmamanagement an der Donau Universität in Krems abgeschlossen.

„ Ich freue mich über die neue Herausforderung, die Geschäftsführung von Pluradent Austria zu übernehmen und meine umfassende Expertise hier einzubringen. Pluradent Austria und die Pluradent Gruppe zählen zu den führenden Handels- und Dienstleistungsunternehmen der Dentalbranche. Mein Ziel ist es, die Marktposition von Pluradent Austria in den nächsten Jahren weiter zu stärken und auszubauen. Gleichzeitig freut es mich auch, wieder in Österreich für ein österreichisches Unternehmen tätig und ein Stück näher bei meiner Familie zu sein “, so Michael Bständig.

Über Pluradent Austria GmbH

Pluradent Austria ist eines der führenden Dentalfachhandelsunternehmen in Österreich und beliefert Zahnärzte, Zahnkliniken und Dentallabore mit Materialien, Einrichtungen und Zähnen. Zudem bietet es ein umfangreiches Angebot an Service- und Dienstleistungen. Pluradent steht für wegweisende Konzepte, individuelle Lösungen und kompetente Beratung für Praxis und Labor. Das Unternehmen ist in Österreich an den drei Standorten Wien, Eugendorf/Salzburg und Klagenfurt vertreten. Pluradent Austria gehört zur Pluradent Gruppe. Diese zählt zu den führenden Handels- und Dienstleistungsunternehmen der europäischen Gesundheitsbranche und bietet ein umfassendes und innovatives Leistungsspektrum für Zahnärzte und Zahntechniker an.

