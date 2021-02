DSV spendet Frachtdienste zur Unterstützung der COVID-19-Maßnahmen von UNICEF

Wien (OTS) - UNICEF startete bereits 2020 mit den Vorbereitungen für COVID-19-Impfungen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Bis Impfstoffe tatsächlich in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung stehen, gilt es, die Versorgung mit lebenswichtiger Schutzausrüstung sicherzustellen. Der Logistiker DSV hat dafür Frachtraum nach Karachi, Pakistan, zum Transport von über 10.000 kg Schutzausrüstung im Rahmen von «DSV Helps» zur Verfügung gestellt.

UNICEF startete heuer im Auftrag der COVAX-Initiative in einer noch nie dagewesenen Logistikaktion die Beschaffung und Verteilung von Impfdosen gegen COVID-19 für 92 Länder mit geringem und niedrigem mittlerem Einkommen. Das bedeutet den Transport von bis zu 850 Tonnen COVID-19-Impfstoff pro Monat und stellt eine Verdopplung der bisher transportierten Menge an Impfstoffen dar. Die Analyse globaler Luftfrachtkapazitäten und Transportwege ergab, dass die Frachtkapazitäten auf den weltweiten Flugrouten derzeit ausreichen, um Impfstoffe für 20 Prozent der Bevölkerung dieser Länder bereitzustellen, die Teil der COVAX-Initiative sind. Eine große Herausforderung besteht darin, in manchen Ländern auch auf lokaler Ebene eine lückenlose Kühlkette sicherzustellen, damit die Impfstoffe sicher und wirksam bleiben.



DSV ermöglicht Lieferung von über 10 Tonnen Schutzausrüstung im Kampf gegen COVID-19



„Bis Impfstoffe tatsächlich weltweit zur Verfügung stehen und die Durchimpfungsrate steigt, muss die Versorgung mit lebensnotwendiger Schutzausrüstung gesichert werden“ erklärt Christoph Jünger, designierter Geschäftsführer UNICEF Österreich. „Trotz Impfung vergessen wir nicht auf dringend notwendigen Schutz und Unterstützung für Familien und ihre Kinder im Kampf gegen die Pandemie.“

DSV, als einer der größten Transportdienstleister weltweit und UNICEF Österreich Partner im Kampf gegen COVID-19, hat mit Unterstützung von «Qatar Airways Cargo» kostenlose Frachtkapazitäten über das Nachhaltigkeitsprogramm «WeQare» der Fluggesellschaft und ihr Programm «1 Million Kilo», genutzt, um die Lieferung von über 10.000 kg Schutzausrüstung wie Masken in einem Transportwert von mehr als 100.000 Euro von Shanghai nach Karachi, Pakistan, zu ermöglichen. Mit einem Netzwerk von 1.400 Niederlassungen rund um den Globus bietet und betreibt der dänische DSV-Konzern täglich zuverlässige Supply-Chain-Lösungen für Tausende von Unternehmen.

„Es ist uns eine große Freude und ebenso großes Anliegen, dass wir als DSV in herausfordernden Zeiten wie diesen, und damit meine ich alle Facetten der Pandemie sowie die damit in Verbindung stehenden logistischen Engpässe, unser Know-How sowie das globale Netzwerk als „Teil der Lösung“ einbringen können. UNICEF in Österreich hat uns von Anbeginn überzeugt, effiziente, schnelle und zielgerichtete Hilfe bei der Bekämpfung des Virus zu leisten“ beschreibt Jan Kalmring, Geschäftsführer der DSV Air & Sea GmbH, Austria.

„Die gemeinsame Koordination des Transports von 10 Tonnen Hilfsgütern per Luftfracht konnte von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Auslieferung in Rekordzeit umgesetzt werden. Bei Hilfsprojekten kann jeder Tag über Leben und Tod entscheiden“ erklärt Sandra Scherl, Director Airfreight in Österreich.

DSV Air & Sea GmbH, Austria, ist ein renommierter Profi, wenn Zeit, Geschwindigkeit sowie Zuverlässigkeit und Flexibilität wichtig sind und somit ein wertvoller Partner für UNICEF Österreich. Nur dank dringender Finanzierung und Unterstützung kann dafür gesorgt werden, dass viele der ärmsten Länder nicht Gefahr laufen, zurückgelassen zu werden.

„Danke an DSV, «DSV Helps» kommt zum richtigen Zeitpunkt. Wir freuen uns auf weitere Kooperation.“ sagt der designierte Geschäftsführer von UNICEF Österreich Christoph Jünger.

Über COVAX

COVAX ist die Impfstoff-Säule des ACT-Accelerators. Sie wird gemeinsam von der Koalition für Innovation in der Epidemievorbeugung (CEPI), Gavi, der Impfstoff-Allianz und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geleitet – in Zusammenarbeit mit Impfstoffherstellern aus Industrie- und Entwicklungsländern, UNICEF, der Weltbank, Organisationen der Zivilgesellschaft und anderen. COVAX ist die einzige globale Initiative, die mit Regierungen und Herstellern zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass COVID-19-Impfstoffe schnell und weltweit für Volkswirtschaften aller finanziellen Möglichkeiten verfügbar sind.

Über DSV

DSV, ein globaler Transport- und Logistikdienstleister, beschäftigt weltweit 55.000 Mitarbeiter und verfügt über eigene Büros in mehr als 80 Ländern. Ein internationales Netz an Partnern ermöglicht es, professionelle und vorteilhafte Lösungen in der ganzen Welt anzubieten und macht den Konzern zu einem starken Akteur auf dem Weltmarkt.

Die DSV Air & Sea GmbH in Österreich, als 100%ige Tochter der DSV Panalpina A/S mit Sitz in Hedehusene, Dänemark, ist mit rund 100 Mitarbeitern an 5 Standorten mit innovativen und zuverlässigen Services in den Transportbereichen Luft-, See-, Bahnfracht, Kurier-Paketdiensten (Xpress) sowie mit Zoll- und Versicherungsdienstleistungen am Markt für Ihre Kunden tätig.

Über UNICEF

UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, setzt sich in mehr als 190 Ländern und Territorien für jedes Kind weltweit ein. Wir arbeiten effizient, transparent und nachhaltig, für das Überleben und Wohlergehen jedes Kindes – ohne Wenn und Aber. UNICEF finanziert sich ausschließlich durch freiwillige Beiträge und wird in Österreich durch das Österreichische Komitee für UNICEF vertreten. Seit 1962 setzt sich UNICEF Österreich für Kinder ein – im Ausland wie im Inland. Um unsere Arbeit fortsetzen zu können, benötigen wir dringend Ihre Unterstützung.



Als Unternehmen helfen

Als UNICEF Partner setzen Unternehmen ein deutliches Zeichen für eine bessere Zukunft. UNICEF ist in rund 190 Ländern weltweit aktiv und arbeitet u.a. in den Bereichen Bildung, Nahrung, Wasser und Hygiene, Kinderschutz, Gesundheit, Gleichberechtigung, Kinderrechte und Nothilfe. UNICEF erneuert Infrastruktur, liefert Hilfsgüter und bringt Innovationen ins Feld. Regierungen schätzen die Expertise des UN-Kinderhilfswerks. Aus diesem Grund kann die Lage der Kinder auf Gesetzesebene verbessert werden. UNICEF hilft nicht nur einzelnen Kindern, sondern ganzen Regionen und Ländern.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Lisa Haber, MA., haber @ unicef.at, M +43 660 380 74 59