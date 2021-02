Reisemobil- und Caravaning-Titel der Motor Presse Stuttgart liegen voll im Trend (FOTO)

Stuttgart, Deutschland (ots) - Die eindrucksvollen Zahlen zeigen die weiter wachsende Dynamik in der Campingbranche: Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 78.055 Reisemobile und Caravans neu zugelassen. Das sind 44,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Auf diesen anhaltenden Boom reagiert die Motor Presse Stuttgart mit der erneuten Erweiterung des Portfolios in diesem Segment. 2021 werden mehrere Sonderausgaben und neue Titel erscheinen.

Bereits mit der erfolgreichen Einführung von CAMPINGSBUSSE hatte das Special-Interest-Medienhaus den richtigen Riecher, denn diese Sparte der Reisemobile wächst derzeit am stärksten. "Dieses Segment ist mit Abstand das größte", sagt Dominic Vierneisel, Chefredakteur von PROMOBIL, Europas größtem Reisemobil-Magazin. Kastenwagen und Vans bilden mit einem Zulassungsanteil von 47,5 Prozent die stärkste Gruppe. "Die Campingbusse bieten einige Vorteile", so Vierneisel. "Sie lassen sich gerade auch für Einsteiger leichter fahren und teilweise auch wie ein PKW im Alltag nutzen." Doch auch unter erfahrenen Reisemobilnutzern haben diese kompakten Fahrzeuge viele Fans. "Wer einmal einen Campingbus hat, kauft sich häufig auch wieder einen", stellt der PROMOBIL-Chefredakteur fest.

Der Titel CAMPINGBUSSE erscheint mittlerweile vier Mal im Jahr und auch in der Stammmarke PROMOBIL wird künftig noch ausführlicher über die sehr beliebten Kompakten berichtet. Darüber hinaus weitet die Redaktion das Angebot an Reiseextras aus. So sind zwei Ausgaben der neuen STELLPLATZ-SZENE von PROMOBIL in Vorbereitung. Die erste Ausgabe widmet sich der Region Südwestdeutschland mit den Schwerpunkten Bodensee und Allgäu. "In dieser neuen Reihe bieten wir Reisegeschichten, die motivieren und inspirieren", so Vierneisel. "Außerdem präsentieren wir viele Stellplätze mit ausführlichen Basisinformationen wie der Anzahl an Plätzen, der Ausstattung, der Lage und auch Ausflugstipps in der Umgebung". Außerdem werden alle Stellplätze mit der Sternbewertung der User der STELLPLATZ-RADAR-APP von PROMOBIL gekennzeichnet. "Mit dieser Fülle von Inhalten schaffen wir für Reisemobilnutzer eine besonders fundierte und gute Orientierung", betont Dominic Vierneisel.

Parallel dazu gibt es erstmals auch den neuen Titel CAMPING-SZENE, welche die Übersicht von Campingplätzen einer Region gewidmet ist. Die Premierenausgabe ist der deutschen Nord- uns Ostsee-Küste gewidmet. Ähnlich wie bei der STELLPLATZ-SZENE werden zahlreiche Campingplätze vorgestellt und mit allen wichtigen Fakten beschrieben - von der Lage über die Anzahl der Plätze und die Ausstattung bis hin zu touristischen Highlights der Region. Beide Angebote helfen Reisemobilnutzern ebenso wie Campern, die richtige Wahl zu treffen.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die beliebtesten Plätze für die Hauptreisezeit schnell ausgebucht sind. Doch Dominic Vierneisel macht Hoffnung: "Auch abseits der größten Touristenziele gibt es viele Stell- und Campingplätze in schöner Lage und mit guter Ausstattung." Es müssen also nicht unbedingt die deutschen Küsten an Nord- und Ostsee sein, um einen unvergesslichen Urlaub mit dem Reisemobil oder dem Caravan zu erleben.

