Politischer Aschermittwoch der FPÖ: „Bundesregierung hat das Land nicht durch die Krise, sondern die Krise durch das Land geführt“

Fotodownload plus Videodownload für Redaktionen – Achtung – Sperrfrist heute 19.00 Uhr!

Linz (OTS) - Die 30. Auflage des politischen Aschermittwoch der FPÖ in Ried im Innkreis als Traditionsveranstaltung findet in Corona-Zeiten heute online statt. Bundesparteiobmann 3. NR-Präsident Ing. Norbert Hofer und Landesparteiobmann, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner sprechen dabei in der Jahn-Turnhalle in Ried über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung, freiheitliche Kernwerte und die Widersprüche von Schwarz-Grün. ***

Ing. Norbert Hofer: „Die Bundesregierung hat nicht nur in der Gesundheitskrise versagt, sondern mit ihrem Maßnahmenchaos auch eine veritable Wirtschaftskrise verursacht. Durch Demonstrationsverbote und anhaltende Grundrechtseinschränkungen wird sich das Ganze nun auch noch zu einer Krise der Rechtsstaatlichkeit ausweiten. Wir Freiheitliche sagen: Genug ist genug!“

Dr. Manfred Haimbuchner: „Wir brauchen die beste Bildung für unsere Jugend. Die kommenden Generationen müssen nicht nur im globalen Wettbewerb bestehen, sondern auch die wirtschaftliche Suppe auslöffeln, die uns diese Bundesregierung eingebrockt hat.“

Beide Politiker betonen, dass beim Corona-Management die Regierungspropaganda und die tatsächliche Lebenswelt der Menschen weit auseinanderliegen. Ob beim sogenannten Homeschooling, den Wirtschaftshilfen für Betriebe oder der Perspektive für Gastronomie & Tourismus: überall ist das Krisenmanagement der Bundesregierung weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hat zu Enttäuschung und Frust in der Bevölkerung geführt.

Hinweis für die Redaktionen:

Unter https://fpoe.datenservice.cloud/index.php/s/onRrzqYBJLenJ7o stehen zur honorarfreien Verwendung Fotos zur Verfügung. Fotorechte:

FPÖ OÖ

Auf dem Youtube-Kanal von Manfred Haimbuchner

https://www.youtube.com/user/HaimbuchnerTV wird der politische

Aschermittwoch 2021 in Full HD zur Verfügung gestellt.

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.

Rückfragen & Kontakt:

Birgitt Thurner | Landespressereferentin

FPÖ Landesgruppe Oberösterreich | Blütenstraße 21/1, 4040 Linz

(0732) 73 64 26 – 31, 0664/9072221, birgitt.thurner @ fpoe.at