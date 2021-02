AVISO: Online-PK – Bericht Pflegetaskforce: Handlungsmöglichkeiten und Perspektiven am 18.2.2021

Wien (OTS/BMSGPK) - Mit der Einrichtung der „Taskforce Pflege“ startete das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Anfang 2020 einen umfassenden Strategieprozess zur Umsetzung der Pflegereform. Ziel ist, unter Einbindung der Stakeholder das System der Betreuung und Pflege weiterzuentwickeln und für die Menschen auch in Zukunft eine bedarfsgerechte Versorgung zu ermöglichen. Sozial- und Gesundheitsminister Rudi Anschober erläutert wie durch Einbindung der Stakeholder eine Vielfalt an Handlungsmöglichkeiten sowie Perspektiven für die Pflege und Betreuung für Menschen geschaffen werden. Stellvertretend für die vielen Projekte, die in die Formulierung des Berichts eingeflossen sind, steht das Projekt CuraFair der Volkshilfe Oberösterreich. Der Geschäftsführer der Volkshilfe Flüchtlings- und MigrantInnen-Betreuung Christian Schörkhuber präsentiert das Projekt, das mit Unterstützung des BMSGPK in Zukunft überregional Unterstützungsangebote für 24 Stunden BetreuerInnen liefert. Weiters zeigt Dr.in Marilies Eckhart, Mitbegründerin des Betreuerinnen-Cafe Leonstein, wie durch gezielte Einbindung der 24 Stunden BetreuerInnen die Qualität der Versorgung vor Ort sichergestellt und verbessert wird.

Bitte merken Sie vor:

Online Pressekonferenz - Bericht Pflegetaskforce: Handlungsmöglichkeiten und Perspektiven

Datum: 18. Februar 2021

Uhrzeit: 09:30 Uhr

Die Pressekonferenz wird als online-Videokonferenz abgehalten. Fragen können via Zoom gestellt werden. Der Teilnahme-Link wird per E-Mail nach Anmeldung zugeschickt.

Anmeldungen für die Teilnahme an der Online-Pressekonferenz bitte unter pressekonferenz @ sozialministerium.at



