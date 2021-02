SPÖ-Silvan ad Glatteis-Unfälle in Wien: Erhalt des UKH Lorenz-Böhler essentiell!

Wien (OTS/SK) - Unzählige WienerInnen bekamen die Eisesglätte am heutigen Morgen am eigenen Leib zu spüren. Die Ambulanzen der Wiener Spitäler hatten alle Hände voll zu tun. Über 250 Einsätze mussten die Wiener Rettungsorganisationen in den frühen Morgenstunden bewältigen. Die Unfallambulanzen Wiens, darunter auch die des Unfallkrankenhauses Lorenz-Böhler der AUVA in Wien Brigittenau, waren dementsprechend ausgelastet. SPÖ-Nationalratsabgeordneter Rudolf Silvan ist sicher: „Das Lorenz-Böhler nicht zu schließen war die einzig richtige Entscheidung!“ ****

Der Fortbestand des Lorenz-Böhler-Krankenhauses wurde erst vor wenigen Wochen verkündet. Silvan hatte sich mittels Petition für den Erhalt eingesetzt. Die Petition wurde von über 7.000 Menschen unterzeichnet. Schon beim Wiener Terroranschlag wurden einige der Opfer im Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus erst- und notversorgt. Silvan: „Die Spitäler der AUVA sowie deren Belegschaft garantieren nicht nur eine Versorgung von Unfallopfern in Krisenzeiten, sondern leisten darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Unfallversorgung. Jegliche Schließung würde eine massive Lücke in der Erstversorgungskette und einen Rückschlag für unser Gesundheitssystem bedeuten.“ (Schluss) sr/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at