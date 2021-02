Grüne Wien/Ellensohn: Wien braucht mehr Kraft

Wien (OTS) - „Dass wir uns in der größten Krise befinden ist richtig. Dass wir den Menschen helfen müssen ist auch richtig. Dass wir die Arbeitslosigkeit bekämpfen müssen ist auch richtig. Dieser Befund ist einfach und liegt auf der Hand. Lösungen sind gefragt. Was heute vom SPÖ Rathausklub präsentiert wurde reicht bei weitem nicht“, stellt David Ellensohn, Klubobmann der Grünen Wien im Rathaus fest.

„Dass die größte Partei Wiens bei ihrer Klubklausur kein einziges Mal das Wort „Klima“ in den Mund nimmt, ist besorgniserregend. An morgen denken heißt ans Klima denken, Klima-Jobs zu schaffen, die Green Economy zu stärken und Wien zur Klimahauptstadt machen“, führt Ellensohn aus.

„Wien hat vieles, worauf es stolz sein kann. Darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Aus der Krise kommen wir nur, wenn wir mutig an morgen denken und eine nachhaltige und innovative Politik machen. Dazu gehören Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und all das mit Innovation und nicht Rezepten aus dem vorigen Jahrhundert“, so der Grüne Klubobmann Ellensohn abschließend.

