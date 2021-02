ÖAAB-Zarits: „Corona-Kurzarbeit als Erfolgsmodell der Krise geht in die Verlängerung“

ÖAAB-Generalsekretär zeigt sich erfreut, über die Verlängerung der Corona-Kurzarbeit bis Ende Juni 2021.

Wien (OTS) - „Im vergangenen Jahr konnten durch die besondere Form der Corona-Kurzarbeit mehr als 1,1 Millionen Arbeitsplätze gerettet, und viele Menschen vor der Arbeitslosigkeit bewahrt werden“, ist ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits überzeugt: „Jetzt wird dieses einzigartige Instrument verlängert, dass europaweit seines Gleichen sucht. Damit werden zahlreiche Arbeitsplätze erhalten, und gleichzeitig zahlreiche Existenzen der Menschen gesichert.“

„Die Eckpunkte und Vorgaben der aktuellen Phase 3 bleiben im wesentlichen auch bis Ende Juni 2021 so bestehen. Damit geben wir sowohl Unternehmen, als auch Beschäftigten Sicherheit und Perspektiven. Die Corona-Kurzarbeit ist ein notwendiges Instrument in der Krise, aber keine Lösung auf Dauer für die Zeit danach. Arbeitsminister Martin Kocher hat heute deshalb auch erklärt, dass an einer neuen Form der Kurzarbeit, für die Zeit nach der Krise, gearbeitet wird“, so Zarits abschließend.

