Tierschutz Austria: Erneut feliner Besuch im Möbelhaus

Erst Flora, jetzt Fauner: Junger Kater outete sich ebenfalls als Möbelfan. Auch er wird nun von Tierschutz Austria umsorgt.

Vösendorf (OTS) - Wie es aussieht, gehen nicht nur wir Menschen im Möbelgeschäft gerne auf Schnäppchenjagd: Denn ein Möbelhaus in Vösendorf scheint sich zu einem regelrechten Hotspot für Miezen zu entwickeln. Vor einigen Wochen wurde Kätzchen Flora dort entdeckt und in weiter Folge in die Obhut von Tierschutz Austria (TSA, der neue Auftritt des Wiener Tierschutzvereins) übergeben.

Wie jetzt bekannt wurde, fand ein weiterer feliner Gast Gefallen an dem Ort. Dem Vernehmen nach besuchte der junge, roter Kater die Angestellten des Möbelriesen dort seit einem Monat regelmäßig. Jetzt konnte er gefangen und ebenfalls ins Tierschutzhaus Vösendorf von TSA gebracht werden.

„Fauner“ wie aufgeweckte Kerl nun heißt, wurde daraufhin tierärztlich untersucht. Der auf circa sieben Monate geschätzte Bub ist zum Glück kerngesund und wurde nur gechipt. Er wird nun vom TSA-Katzenteam betreut.

Da auch „Fauner“ bei seiner Ankunft nicht gechipt war, gestaltet sich die Suche nach möglichen Besitzern schwierig. Sollte sich kein Besitzer eruieren lassen, so kann „Fauner“ nach Ablauf der gesetzlichen Fristen an liebevolle Menschen vermittelt werden. TSA bittet jedoch um Verständnis, dass aktuell noch keine genauen Angaben zum Vergabezeitpunkt gemacht werden können. Auch Reservierungen sind nicht möglich.

