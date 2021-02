NEOS zu Von der Leyen: "Es ist noch nicht zu spät für eine europäische Erfolgsgeschichte"

Gamon: "Das europäische Impfprogramm muss der Kraftakt unserer Generation werden"

Wien (OTS) - "Die Kommission hat erkannt, dass sie liefern muss. Es ist noch nicht zu spät für eine europäische Erfolgsgeschichte" sagt Claudia Gamon, NEOS-Europasprecherin und Mitglied des Europäischen Parlaments, anlässlich des von Ursula von der Leyen heute präsentierten Fünf-Punkte-Plan im Kampf gegen die Corona-Viren. Es muss Vertrauen zurückgewonnen werden, so Gamon: "Die gemeinsame Impfstoffbeschaffung war ein Meilenstein europäischer Zusammenarbeit. Mit den Fehlern in der Abwicklung wurde das Vertrauen in die Institutionen aufs Spiel gesetzt. Die Bürger_innen erwarten sich nun, dass Europa den Kampf gegen die Virus-Mutationen schnell in den Griff bekommt. Wir müssen bei der Zulassung neuer und angepasster Impfstoffe sicher bleiben aber schneller werden. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) muss an Bürokratie einsparen, aber nicht an Wissenschaft."

Es wäre ebenfalls höchst an der Zeit, die Hersteller bestmöglich im Hochfahren der Produktion zu unterstützen. In bisher bekannt gewordenen Plänen bleibt die Kommission aber vage. Claudia Gamon fordert mehr Tempo ein: "Das europäische Impfprogramm muss der Kraftakt unserer Generation werden. Mobilisieren wir so viele Produktionsstätten wie möglich, um mehr Impfstoff zu produzieren. Dazu braucht es alle verfügbaren öffentlichen Anstrengungen, den Technologietransfer zwischen Firmen zu ermöglichen und zu beschleunigen. Hersteller, die sich zur Kooperation melden, müssen finanziell unterstützt werden. Hier wurde schon zu lange gezögert."

