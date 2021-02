ORF-1-Restart für die „CopStories“

Johannes Zeiler und sein Team ermitteln wieder ab 18. Februar

Wien (OTS) - Mit jeder Menge „Bahöh“ geht es für die „CopStories“-Kieberer am Donnerstag, dem 18. Februar 2021, um 22.25 Uhr in ORF 1 noch einmal zurück an den Anfang. Ob bei den Nachbarn die Fetzen fliegen, der beste Freund Opfer eines Verbrechens wird oder ein Drogenhändler sein Unwesen treibt – Johannes Zeiler und sein Team sorgen in Ottakring wieder für Recht und Ordnung und zeigen einmal mehr, dass Cops auch nur Menschen sind.

„CopStories – Bahöh“ (Donnerstag, 18. Februar, 22.25 Uhr, ORF 1) Mit Johannes Zeiler, Serge Falck, Fahri Yardim, Martin Zauner, Claudia Kottal, Kristina Bangert, Martin Leutgeb, Holger Schober, David Miesmer, Michael Steinocher und Cornelia Ivancan; Regie: Paul Harather

Ein ganz gewöhnlicher Tag in der Ottakringer Polizeiinspektion Kreitnergasse: Ein Streit unter Nachbarn ist zu schlichten, Anzeigen sind aufzunehmen und in einem kuriosen Fall von Erregung öffentlichen Ärgernisses muss eingeschritten werden. Doch dann geraten die Ereignisse völlig aus dem Ruder: Der Nachbarschaftskonflikt eskaliert, es kommt zum Tumult, ein Mann stirbt – und ausgerechnet der junge uniformierte Inspektor Sylvester Thaler (Michael Steinocher) soll schuld daran gewesen sein. Zugleich kommt Kripobeamter Altan Uslu (Fahri Yardim) dahinter, dass sein jüngerer Bruder Efe (Deniz Cooper) sein Kebablokal neuerdings als Drogenlager zur Verfügung stellt. Und all das am ersten Arbeitstag von Oberst Andreas Bergfeld (Johannes Zeiler), der die Nachfolge des pensionierten Kripochefs antritt.

„CopStories“ basiert auf dem holländischen Originalformat „Van Speijk“ und ist eine Produktion von Gebhardt Productions im Auftrag des ORF.

