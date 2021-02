Wien: Breiter Impfstart bei 80+ und Hochrisikogruppen

In den nächsten zwei Wochen werden 36.200 Erst- und 2.800 Zweitimpfungen durchgeführt

Wien (OTS) - Der Wiener Impfplan wird im Rahmen der bestehenden Impfstoffzusagen planmäßig umgesetzt. Die für diese Woche vom Bund zugesagte Impfstoffmenge ist ab heute, den 17. Februar, verfügbar und wird auch sofort ab ebendiesem Tag verimpft. Damit wird die Stadt Wien diese Woche die Grenze von insgesamt 100.000 verabreichten COVID-19-Schutzimpfungen überschreiten.

Impfstatus in Wien

Vormerkungen: 506.038

Durchgeführte Impfungen: 97.893

Personen mit erster Teilimpfung: 60.292

Personen mit beiden Teilimpfungen: 37.601

(Stand: 17.02.2021, 08:00 Uhr)

Impfstart für einige neue Priorisierungsgruppen

Wien erlebt in dieser Kalenderwoche auch einige Impf-Premieren. Diese Kalenderwoche ist der allgemeine Impfstart für folgende Priorisierungsgruppen:

MitarbeiterInnen in hochexponierten Bereichen (zB COVID-19-Labore)

Personen mit Behinderungen

Personen aus der Hochrisikogruppe

Allgemeine Bevölkerung über 80 Jahre

Die COVID-19-Schutzimpfungen in Alten- und Pflegewohnhäusern, Spitälern, im niedergelassenen Bereich und bei den Rettungsdiensten werden planmäßig fortgesetzt. Kommende Woche starten die COVID-19-Schutzimpfungen auch bei Pflegebedürftigen, die zu Hause gepflegt werden.

Wiener Pflegewohnhäuser haben im Februar alle Erstimpfungen erledigt

Bei der allgemeinen Bevölkerung über 80 Jahre und HochrisikopatientInnen wurden einige tausend Personen absteigend nach Alter kontaktiert und werden nun schrittweise geimpft. Die Wiener Pflegewohnhäuser werden im Februar mit allen ersten Teilimpfungen fertig sein. Bis Ende März werden die Pflegewohnhäuser mit allen beiden Teilimpfungen fertig sein. Von insgesamt 105 Pflegewohnhäusern wurde bereits in 98 (93%) die erste Teilimpfung verabreicht – in 81 Pflegewohnhäusern (77%) bereits beide Teilimpfungen. In den kommenden beiden Kalenderwochen werden insgesamt 36.200 Erst- und 2.800 Zweitimpfungen durchgeführt werden.

Bedauerlicherweise zeichnet sich immer noch keine wesentliche Steigerung bei den Impfdosen von BioNTech/Pfizer und Moderna ab, weshalb bei Personen über 65 Jahren weiter nach Plan geimpft wird und vorerst keine weitere Beschleunigung zu erwarten ist. Der Impfstoff von AstraZeneca wirkt gegen alle derzeit in Wien zirkulierenden SARS-CoV-2-Varianten, weshalb eine Impfung mit allen derzeit verfügbaren Impfstoffen ausdrücklich empfohlen wird, um damit schwere Krankheitsverläufe zu verhindern. Auf andere Impfstoffe zu „warten“, birgt das Risiko, in der Zwischenzeit schwer an COVID-19 zu erkranken.

Geimpft wird in zwei neuen Impfzentren in Wien

Jene Gruppen, die nicht über die jeweiligen Einrichtungen geimpft werden, erhalten Ihre COVID-19-Schutzimpfung in zwei neu in Betrieb genommenen Impfzentren. In den kommenden Wochen wird die Zahl der Impfzentren sukzessive erweitert werden.

Standorte der neuen Impfzentren

1150 Wien, Gasgasse 7–9

1220 Wien, Schrödingerplatz 1

An beiden Standorten wird Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr geimpft.

