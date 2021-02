Erfolgreicher Relaunch des Studiengangs Bank- und Finanzwirtschaft an der FH des BFI Wien

Internationale Ausrichtung und starke Partner

Wien (OTS) - Der Bachelor-Studiengang Bank- und Finanzwirtschaft wurde in enger Zusammenarbeit mit Erste Bank, Deloitte und weiteren Unternehmenspartnern der FH des BFI Wien umfassend überarbeitet, um diesen ideal an die aktuellen Anforderungen und Entwicklungen der Bank- und Finanzbranche anzupassen. Das Studienangebot wird außerdem durch „Banking and Finance“, der englischsprachigen Version des Studiengangs, erweitert. Beide Studiengänge starteten im Wintersemester 2020/21 mit großem Erfolg.



Mit Beginn des Wintersemesters 2020/21 wurden der überarbeitete Bachelor-Studiengang Bank- und Finanzwirtschaft sowie dessen englisches Pendant „Banking and Finance“ in das Studienportfolio der Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance aufgenommen. So wird nun auch internationalen Studentinnen und Studenten, die eine berufliche Karriere in der Bank- und Finanzbranche anstreben, ein Studium an der Fachhochschule des BFI Wien ermöglicht. Beide Studiengänge bieten eine fundierte und praxisorientierte Basisausbildung am Puls der Zeit.

Studieren an der FH des BFI Wien: Schlüsselfaktor Praxisorientierung

Die Bank- und Finanzwirtschaft ist eine sehr dynamische Branche, da sie stark von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen beeinflusst wird. Aufgrund dessen wird an der Fachhochschule des BFI Wien sehr viel Wert darauf gelegt, die Studieninhalte praxisorientiert zu gestalten, weswegen der Relaunch unter intensiver Beteiligung einiger Unternehmenspartner der Hochschule realisiert wurde: Gemeinsam mit Expertinnen und Experten der Erste Bank und Deloitte wurde ein Curriculum erarbeitet, in dem sich die für die Praxis relevanten Kompetenzen widerspiegeln.

„Wir legen sehr viel Wert darauf, unsere Lehrinhalte stets an die gegenwärtigen Anforderungen der Berufe anzupassen. Unsere enge Kooperation mit Banken- und Finanzdienstleistern ermöglicht es uns, aktuelle Fragestellungen aus der Praxis in unsere Studiengänge zu integrieren. Gerade Branchenwissen an der Schnittstelle Digitalisierung stellt für unsere Studierenden einen großen Benefit für den Einstieg in die Berufswelt dar“ , erklärt Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien.

Absolventinnen und Absolventen haben vielseitige Karrieremöglichkeiten: Die Berufsfelder erstrecken sich von Key Account Management, Asset Management und Account Management über Finanzanalyse und Portfolio-Management bis hin zu Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung.

Durchwegs positive Resonanz nach erstem Semester

Das erweitere Studienangebot der Fachhochschule des BFI Wien erfreut sich großer Beliebtheit: Die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber für die beiden Studiengänge übertraf die Erwartungen und auch Studierende und Kooperationspartner aus der Wirtschaft zeigen sich am Ende des ersten Semesters sehr zufrieden. Besonders positiv wurden zukunftsorientierte Schwerpunkte wie Digitalisierungsthemen und die Vermittlung von grundlegenden IT-Kenntnissen hervorgehoben.

„Als Studiengangsleiter freut es mich natürlich besonders, dass ich von vielen unserer Studierenden bereits positives Feedback zum neuen Curriculum erhalten habe. Die Kombination aus auf Anforderungen des Marktes ausgerichtetem Fachwissen und technologischem Know-how kommt bei den Studentinnen und Studenten, aber auch bei den Unternehmen sehr gut an“ so Gernot Kreiger, Studiengangsleiter der Studiengänge Bank- und Finanzwirtschaft und Banking and Finance.

Das Bewerbungsfenster für das Wintersemester 2021/22 ist bereits geöffnet. Die Bewerbung ist für Interessentinnen und Interessenten aus der Europäischen Union bis 15. Mai 2021 und für Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger bis 30. April 2021 möglich.

Short Facts: Bachelor-Studiengang Bank- und Finanzwirtschaft

Abschluss/Titel: Bachelor of Arts in Business, BA

Studiendauer: 6 Semester; im 3. oder 4. Semester besteht die Möglichkeit ein Auslandssemester zu absolvieren

Vollzeit oder berufsbegleitend



Lehrveranstaltungssprache: Deutsch

Studiengebühren: € 363,36 / Semester exklusive € 20,20 ÖH-Beitrag

Short Facts: Bachelor-Studiengang Banking and Finance

Abschluss/Titel: Bachelor of Arts in Business, BA

Studiendauer: 6 Semester; im 3. Semester besteht die Möglichkeit ein Auslandssemester zu absolvieren

Vollzeit

Lehrveranstaltungssprache: Englisch

Studiengebühren: € 363,36 / Semester exklusive € 20,20 ÖH-Beitrag





Über die FH des BFI Wien

Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und sechs Master-Studiengängen – darunter zwei Bachelor- und drei Masterprogramme auf Englisch – ein umfassendes praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance an. Die Bachelor-Studiengänge Banking and Finance sowie Interactive Media & Games Business erweitern mit Wintersemester 2020/21 das Portfolio der Fachhochschule des BFI Wien.

Rund zwei Drittel der ca. 2.500 Studierenden der Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Extra zugeschnittene Lehrveranstaltungen mit an eine Berufstätigkeit angepassten Lehrveranstaltungszeiten ermöglichen auch Berufstätigen ein Studium auf höchstem akademischem Niveau. Seit 2017 ist die Hochschule Mitglied des UN Global Compact und unterstützt mit ihrem Handeln die Sustainable Development Goals der UN.

www.fh-vie.ac.at

Bank- und Finanzwirtschaft und Banking and Finance Weitere Informationen zu den beiden Bachelor-Studiengängen finden Sie hier!

Rückfragen & Kontakt:

Fachhochschule des BFI Wien. Hochschule für Wirtschaft, Management & Finance

Martin Vettori

Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit



E-Mail: martin.vettori @ fh-vie.ac.at

Tel.: +43/1/720 12 86 344