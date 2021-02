„Silvia kocht“: Wien-Woche mit Gastkoch Paul Ivić

Von 22. bis 26. Februar in ORF 2

Wien (OTS) - Kohlrabi-Salat, Ménage à trois, Kartoffelpizza und Mohnnudeln – von Montag, dem 22., bis Freitag, den 26. Februar 2021, dreht sich bei „Silvia kocht“ jeweils um 14.00 Uhr in ORF 2 alles um Wien, wenn Silvia Schneider gemeinsam mit Paul Ivić den Kochlöffel schwingt. 2011 setzte Ivić gemeinsam mit Christian Halper die Vision um, ein Restaurant für hochwertiges, gesundes vegetarisches Essen zu schaffen – das TIAN war geboren. Dort repräsentiert die außergewöhnliche Küche die Freude am Experimentieren mit saisonalen und regionalen Produkten. Der Küchenchef schöpft dabei aus der Vielfalt seltener, teils fast vergessener Gemüse-, Obst- und Getreidesorten. TIAN hat mehrere Bedeutungen, so bezeichnet man damit im Chinesischen den „Himmel“, im Französischen einen vegetarischen Eintopf und in Tirol, der Heimat des Küchenchefs, das „Anpacken“. Als einziges vegetarisches Restaurant in Österreich hält das TIAN seit 2014 einen Michelin-Stern sowie vier Hauben. Am Freitag ist Silvia Schneider „unterwegs im winterlichen Wien“.

Die Rezepte der Wien-Woche:

Montag, 22. Februar: Kohlrabi-Salat; Kartoffelpizza

Dienstag, 23. Februar: Rotkohlsuppe mit karamellisierten Grießknödeln; Churros mit Orangen-Schokoladensauce

Mittwoch, 24. Februar: Gewürzgnocchi mit Kürbis und Apfel; Ménage à trois

Donnerstag: 25. Februar: Cremige Fisser Gerste mit Kohlsprossen und Karotten; geschmorte Austernpilze mit Kartoffelbuchteln

Freitag, 26. Februar: „Silvia kocht – unterwegs im winterlichen Wien“: Nachdem Silvia Schneider zwei Wiener Traditionsbetriebe – eine Bäckerei sowie eine Fleischerei – besucht hat, trifft sie Wirt Roman Taudes im Gasthaus Möslinger unweit des Wiener Riesenrades und bereitet mit ihm mit Edelkirschen gefüllte Rindsrouladen mit Erdäpfelpüree zu. Bevor es als Nachspeise noch selbstgemachte Mohnnudeln gibt, besucht die Moderatorin zum Abschluss ihres Aufenthalts im winterlichen Wien das Landgut Cobenzl.

Silvia Schneider ist auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im neu gestaltetet Beihefter. Alle Sendungen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und werden auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar sein. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung. ORF extra stellt für alle Hobbyköchinnen und -köche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.

