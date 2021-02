Barbara Stöckl im Gespräch mit Topsy Küppers, Janine Flock, Gerhard Jelinek und Sasha Walleczek

In „Stöckl.“ am 18. Februar um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 18. Februar 2021, um 23.05 Uhr in ORF 2 Sängerin und Schauspielerin Topsy Küppers, Skeleton-Pilotin Janine Flock, Journalist und Autor Gerhard Jelinek sowie Ernährungsberaterin Sasha Walleczek zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Altersflecken, Falten … ich nehme diese Alterssignale bewusst, aber nicht verzweifelt auf. Sie zeigen nur: Ich habe gelebt – gelacht – geliebt!“, so Sängerin und Schauspielerin Topsy Küppers über das Älterwerden und ihren 90. Geburtstag im August. Im Gepäck hat die Wahlwienerin ihr aktuelles Buch „Nix wie Zores!“. In Stöckl.“ erklärt sie, warum es gerade die Schwierigkeiten sind, die einen im Leben oft weiterbringen.

Skeleton-Pilotin Janine Flock hat dieses Jahr den zweiten Gesamtweltcup-Sieg errungen und die erfolgreichste Saison ihrer Karriere hinter sich. Bei der WM in Altenberg hat sie zwar keine Medaille gewonnen, ist aber zuversichtlich für Olympia 2022 in Peking. Wie es sich eigentlich anfühlt, mit 145 km/h einen Eiskanal runterzurasen, erzählt sie im Gespräch mit Barbara Stöckl.

Mutige und außergewöhnliche Frauen sind auch das aktuelle Thema von Journalist Gerhard Jelinek. Er hat sich in seinem neuen Buch „Mutiger, klüger, verrückter“ mit großen Frauenfiguren der Geschichte auseinandergesetzt und ihre Biografien recherchiert.

Ernährungsexpertin Sasha Walleczek hat jahrelang in TV-Sendungen und Büchern viele Menschen auf ihrem Weg zum Wunschgewicht begleitet. Nun zeigt die Tirolerin in einem neuen Buch, wie „einfach besser essen“ gelingt, und erklärt den Zauber von Salat mit Bratensaft – ihrer Lieblingsspeise aus Kindertagen.

